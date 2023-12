Tirsdag ettermiddag møter Erik ten Hag pressen før onsdagens møte mot Chelsea. Der får en rekke faste journalister ikke plass.

Journalister fra Manchester Evening News, The Mirror, Sky Sports og ESPN har blitt bannlyst.

The Mirrors David McDonnell reagerer sterkt overfor VG.

– Det er latterlig. Vår sak har bakgrunn fra en rekke kilder. United sier de ikke har blitt kontaktet om saken. De ville bare benektet informasjonen. Så jeg synes det er overdrevet, sier han til VG og legger til:

– Det er første gang jeg har blitt utestengt siden Alex Ferguson, men da skjedde det ganske jevnlig.

McDonnell og The Mirror hadde en sak etter Newcastle-tapet om at det var økende misnøye mot ten Hag i United-garderoben.

BANNLYST: David McDonnell, journalist i Daily Mirror, er en av de som er bannlyst av Manchester United. Han dro i steden på Pep Guardiola og Manchester City sin pressekonferanse. Foto: MIKAL AASERUD

– Vi må bare akseptere det. Noen ganger gjør vi feil, men denne gangen mener jeg saken er godt kildebelagt.

– Hvis man leser saken, så står det at det er en gruppe med spillere som er misfornøyde. Noen ønsker å dra. Uniteds frykt er at dette kan vokse og bli et større problem. Det er alt den sier. Ikke siden de rykket ned har de nådd ti tap raskere. De er i bunnen av gruppen sin i Champions League. Når United reagerer på den måten, så er det etter min erfaring fordi vi er inne på noe, fortsetter McDonnell.

– Det er slik United reagerer når de gjør det dårlig. Motivet deres er å sette press på journalister, for å vise at negative artikler kan bli straffet, skriver Daniel Taylor i The Athletic til VG.

– Ikke glem at Sir Alex Ferguson en gang bannet MUTV for å spørre om laget var bedre i en 4–4–2-formasjon enn 4–5–1! fortsetter han.

– Jeg vet ikke alle detaljene, men det er aldri en god idé å bannlyse media, sier Mark Ogden i ESPN til VG.

Manchester Evening News skriver at en talsmann fra United hevder at utestengelsen kommer som følge av at klubben ikke fikk anledning til å kommentere en sak fra tirsdag morgen, med tittelen: «Ten Hag mister tilliten til Manchester United-spillere på grunn av taktikk og signeringer».

– Det er ikke helt uvanlig. Det ligger litt i storklubbens kultur. Og historisk sett, er det en ganske dyp mistillit mellom den engelske pressen og fotballen. Det som har gjort arbeidsforhold såpass vanskelig mellom journalistikken og fotballen, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til VG.

Manchester United bekrefter at klubben har «tatt grep» mot flere medier.

«Ikke for å publisere saker vi ikke liker, men for å gjøre det uten å først kontakte oss for å gi oss muligheten til å kommentere, utfordre eller sette det i kontekst, skriver klubben i en uttalelse.

David Ornstein, journalist i The Athletic, sier til VG at utestengelsen ikke gjelder dem.

VG får opplyst at det å bannlyse journalister har vært en sjeldenhet etter sir Alex Fergusons regjeringstid, men at det skjedde for rundt en måned siden.

Storavisen The Times rapporterte at United var i samtaler med andre managere, noe som førte til at de ble utestengt fra pressekonferanser i en uke.

Sky Sports skrev mandag at United-manageren skal ha «mistet femti prosent av garderoben».

Tidligere Manchester United-spiller Henning Berg sa nylig følgende til VG om situasjonen i gamleklubben:

– Du ser et United-lag som ikke er samlet og står like godt sammen som de gjorde i fjor, hverken taktisk, mentalt eller noen ting, sa Berg.