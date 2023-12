– Jeg har aldri vært bedre, fastslår 37-åringen på VGs spørsmål.

Fire svake VM-nasjoner har fått føle hvor kjipt det er å møte kvinnehåndballens røde Ferrari. Onsdag ble Angola løpt over ende. Camilla Herrem stormet til topps på VMs toppscorerliste med 27 mål.

Camilla Herrem har på sine 18 mesterskap for Norge aldri scoret så mange på de fire første kampene. Nærmest kommer gjennombruddet hennes i Kina-VM for 14 år siden (24 mål på de fire første).

– Hun er i super, superform, beskriver Nora Mørk (32). Hun har som Herrem gitt beskjed om at høyst sannsynlig fortsetter på landslaget etter OL til sommeren.

– Det er inspirerende å se at de eldste går først. Jeg synes også Katrine (Lunde, 43 år) gjør en solid jobb. Camilla trener kjempemasse, er kjempeseriøs. Vi ser det gang på gang at det lønner seg, sier nøkkelspilleren.

Norges kontringsfart gikk tydelig ned – til tross for EM-gull – da Herrem hadde svangerskapspermisjon i fjor.

– Kontringsspillet var savnet. Nå bringer hun det inn igjen. Det går unna på venstrekanten. Hun er lynkjapp. Det gagner oss ekstremt, beskriver Nora Mørk.

Herrems yngste sønn, Noah, kom til verden i begynnelsen av mars. Bare 24 dager etter var mamma tilbake på banen for klubben Sola.

– Jeg var mest spent på om toppfarten kom skikkelig tilbake, sier hun

Uten toppfart hadde hun mistet sin viktigste egenskap. Derfor har hun gjennomført et treningsopplegg fra Olympiatoppens Benjamin Jensen. Til punkt og prikke. Hun kaller det «alfa omega».

– Fokuset fra sommerferien av har bare vært på hurtighet og styrke. Jeg hadde ikke en økt med vanlig intervalltrening. Jeg løp nesten bare bakkeløp. Det skulle få gang på eksplosiviteten. I tillegg gjorde jeg veldig mye eksplosiv og tung styrke, forteller hun.

– Farten gir meg den lille fordelen på banen. Jeg får et par meter på de andre, mener venstrekanten.

Herrems superåpning Vis mer ↓ Camilla Herrem har på sine 18 håndballmesterskap for Norge aldri startet med flere scoringer på de fire første kampene. VM 2023: 27 mål. VM 2009: 24 mål. VM 2021: 20 mål. EM 2020: 20 mål. VM 2019: 20 mål.

Onsdag åpnet det jevnt i Trondheim Spektrum. Helt til Herrem skrudde på turboen. Da var det «bye, bye, Angola».

Silje Solberg Østhassel sendte langpasninger som Herrem snappet til seg. Keeperen mener at de to fikk en helt egen kontakt som lagvenninner i Danmark for åtte år siden.

– Jeg ser knapt hvor hun er når jeg kaster. Det er veldig artig. Camilla er flink til å lese hvor ballen kommer og veldig god i mottak

Herrem har tidligere sammenlignet seg selv med en hund som løper etter en ball. Ballen og Herrem smelter ofte sammen som to magneter.

– Jeg kommer aldri til å klage om keeperne våre misser på en langpasning. Den ballen skal være min, beskriver Herrem selv.

– Har du startet et mesterskap bedre enn dette?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det har gått veldig bra. Jeg har fått mange flere utspill på kanten og baller i kontra enn jeg pleier.

– Hvorfor?

– Man får mer rutine og gjør de små tingene som er best for meg. Tidligere hadde jeg nok pushet litt mer på alt. Det betyr mindre energi. Men nå tar jeg det litt mer lugnt.

– Har det også med familiesituasjonen å gjøre?

– Det tror jeg. Det er godt at fokuset er blitt litt flyttet. Før ungene kom så var det bare håndball, håndball, håndball, håndball. Men nå får jeg de naturlige avbrekkene. For min del handler det ekstremt mye om helheten.

Fredag kommer den hittil tøffeste VM-motstanderen for Norge. Men ingen er i tvil om hva som gjør Norge til klare favoritter:

Forsvarsspill og fart – les Camilla Herrem.