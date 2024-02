Aurskogs store sønn var raskest av alle den første dagen i Bahrain - der alle Formel 2-teamene hadde tre dager med testkjøring søndag, mandag og tirsdag. De andre dagene kom han lenger ned på resultatlisten. Det betyr uansett ikke all verden.

Alvoret starter i månedsskiftet februar-mars - også det i Bahrain. Med en helt ny bil for Formel 2-klassen.

Mot slutten av 2023 ble det kjent at Dennis Hauger ikke lenger skal være en del av Red Bulls akademi. Han kom inn i Red Bull-systemet allerede som 14-åring.

Samtidig blir han nå uavhengig av alle Formel 1-team – og kan være åpen for tilbud fra alle. Det gir nye muligheter.

– Ja, jeg føler at det er både fordeler og ulemper med akkurat det, sier Hauger når VG treffer ham hos Porsche.

– Men det er 2024 som gjelder. Gjør man tingene riktig, så åpner den døren seg vanligvis igjen. Det har Red Bull vist før, og andre vist før. Så jeg føler ikke noe stress med å kjøre en bil uten Red Bull-logo i 2024.

– Jeg har motivasjonen til å gjøre de tingene jeg skal, og det kan være bra nok, uansett. Jeg føler at jeg bare må fokusere på det jeg selv skal gjøre og prøve å få til en god sesong.

NY BIL: Formel 2 har helt nye biler i år. Her tester Dennis Hauger i Bahrain. Foto: Eric Alonso, Dutch Photo Agency

I Formel 2 er det helt spesielle regler: De ti beste i kvalifiseringen snus på hodet i sprintløpet på lørdagene slik at nummer 10 i kvaliken har beste startspor.

I hovedløpet søndag starter de ut fra kvalifiseringstidene. Dette gjør at det er helt avgjørende å bli blant de ti beste på fredagen – men ikke helt avgjørende å være blant de aller beste.

Syv ulike førere vant kvalifiseringen i 2023 - Hauger var ikke blant dem. I flere kvaliker var han ikke topp 10.

I selve løpene var Hauger derimot blant de aller beste.

– Det er jo en helt annen type kjøring når man skal spare dekk i løp, kontra en kvalifisering der du skal «pushe» alt.

Det har vært mye snakk om at bilene i både Formel 4 og Formel 3 passet Hauger bedre enn bilen i Formel 2:

– I Formel 2 har det vært en helt annen type måte å pushe bilen på, og en helt annen kjørestil, noe som har vært unaturlig for meg. Når man skal ta alt ut av bilen, så har det vært en annen måte for meg enn før. Det har vært frustrerende.

MP MOTORSPORT: Slik ser Haugers nye bil ut inne fra depotet til MP Motorsport i Bahrain. Foto: Diederik van der Laan, Dutch Photo Agency

Hauger fortsetter:

– Så har vi ofte klart å komme oss litt opp, men alltid et steg bak der man egentlig vil være, og det er noe vi må prøve å finne ut av.

Fra 2024 kommer altså nye Formel 2-biler. Den forrige varianten kom i 2018. Heller ikke de nye bilene får servostyring.

Chassiset ser mer ut som dagens Formel 1-biler, og aerodynamisk skal spesielt den nye bakvingen bidra til tettere racing.

Hauger er en av førerne som likte minst den gamle bilen.

– Med nye biler nå så føler jeg at jeg har en litt bedre idé om hvordan jeg vil ha bilen. Det skal bli morsomt å se hvordan det blir.

TEST: Dennis Hauger snakker med en av ingeniørene i MP Motorsport i denne ukens test i Bahrain. Foto: Diederik van der Laan, Dutch Photo Agency

– Den gamle Formel 2-bilen passet deg dårlig?

– Det kan man vel godt si. Det er en helt annen kjørestil i forhold til det som har vært i Formel 3 og Formel 4, og også det som er i Formel 1. Det har jeg fått bekreftet av mange. Det blir veldig interessant med endringene. Vi kan på en måte starte på «scratch», og det blir ekstremt viktig å få ting på plass til sesongen starter. Det blir på mange måter et vendepunkt, og da gjelder det å takle det best.

– Skaffe seg et forsprang på de andre?

– Ja, nettopp – et forsprang. Det blir litt som i Formel 1, at man finner ut av ting først, og da har man allerede et lite forsprang. Jeg tror det blir ekstremt viktig for oss å prøve å utnytte det.

– Hvilke endringer synes du er viktigst fra den gamle bilen?

– Det er det aerodynamiske som er den største forskjellen til 2024-bilen. Vingene, gulvet er litt annerledes, og det skaper mer trykk. Det er litt mer fra det teknologiske i Formel 1.

– Kjøreegenskapene er selvfølgelig vanskelig å vite noe om, men jeg har troen på det vi har sett og håper at det skal bli litt annerledes.

– Kan det bli – som i Formel 1 – at gulvet er koden som må knekkes?

– Ja, altså det vet man jo ikke. Vi kan ikke endre gulvet som de kan i Formel 1. Vi må jobbe rundt de tingene vi får. Og det er så ekstremt mange ting å teste før denne første sesongen. Alt skal balanseres, så det blir mye jobbing for å optimalisere ting. Men det er en veldig kul utfordring sammen med teamet.

– Du sier at du må vinne mesterskapet for å komme til Formel 1?

– Ja, altså, jeg føler at starten blir veldig viktig for å vise styrke med en gang. Det er ingen hemmelighet at det er seier som må til for at vi skal komme oss opp. Jeg er fortsatt en av de yngste på grid’en, og det er en av grunnene til at vi tar et år til. Jeg føler fortsatt at døren ikke er lukket selv om jeg har vært inne i et program og har vist det jeg har på CV-en. Så føler jeg at vi fortsatt kan vise det vi kan på ordentlig måte i Formel 2.

– Hva tenker du om de nye førerne som kommer opp i Formel 2?

– Det er flere jeg har kjørt med i karting. Det er ikke sånn at nivået endrer seg mye, og så er det altså en helt annen type bil enn før. For noen passer den bedre enn for andre. Forhåpentligvis kan vi i 2024 få til noe som fungerer bedre for meg.