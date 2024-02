– Jeg har fulgt med på mange av kampene, og fått med meg alle til Elfenbenskysten – det de har gjort er helt vilt, sier en fornøyd Mathis Bolly til VG.

Lillestrøm-veteranen har fem landskamper for Elfenbenskysten, og spilte sammen med flere av de nåværende landslagsspillerne da han debuterte i 2013. Han var også med i VM-troppen i 2014.

33-åringen har spilt med aktive profiler som Serge Aurier og Max Gradel.

– Det hadde vært magisk å være med som spiller, eller på tribunen, men jeg får nøye meg med å se det på TV-sier Bolly som er med resten av LSK-gjengen på treningsleir på Tenerife.

I VM-TROPPEN: Mathis Bolly i aksjon for Elfenbenskysten mot El Salvador i en treningskamp like før VM i Brasil i 2014. Foto: MIKE STONE / Reuters / NTB

– Nigeria og Elfenbenskysten er favoritter til å nå finalen og dette kan gå hele veien. Noen vil si de har hatt flaks etter den starten på mesterskapet, men jeg synes ikke det når de har levert.

Kronglete vei til semifinalen

Den ene favoritten etter den andre har røket ut av mesterskapet. Ingen av lagene som nådde kvartfinalene i forrige sluttspill klarte å gjenta det i år.

Regjerende mester Senegal tapte på straffer mot Elfenbenskysten i åttedelsfinalen. Egypt, finalist i forrige mesterskap, røk også ut på straffer – i åttedelsfinalen mot Kongo.

SPILTE MED BOLLY: 36 år gamle Max Gradel, her etter seieren mot Mali, var også på landslaget da Mathis Bolly fikk sine fem landskamper. Foto: Sunday Alamba / AP / NTB

At Elfenbenskysten nå kjemper om sin tredje AFCON-tittel virket helt usannsynlig for et par uker siden:

Vant åpningen i gruppespillet 2–0 mot Guinea-Bissau, men tapte 0–1 mot Nigeria, og 0–4 mot Ekvatorial Guinea.

Var det dårligste av de fire treerlagene som kom seg til åttedelsfinale.

Trener Jean-Louis Gasset fikk sparken etter gruppespillet, og Emerse Fae tok over.

Utlignet på straffespark i 86. minutt mot Senegal i åttedelsfinalen. Vant til slutt straffesparkkonkurransen 5–4.

Utlignet til 1–1 i 90. minutt mot Mali i kvartfinalen etter at Mali i tillegg hadde misbrukt et straffespark og Elfenbenskysten fått midtstopper Odilon Kossounou utvist mot slutten av 1. omgang.

Oumar Diakite avgjorde med 2–1 på overtid av andre ekstraomgang. Matchvinneren fikk for øvrig sitt andre gule kort i feiringen og er suspendert i semifinalen.

Afrikamesterskapet (AFCON) Vis mer ↓ Ble første gang arrangert i Sudan i 1957.

Mesterskapene ble arrangert i partallsår fra 1968 til og med 2012, men flyttet til oddetallsår i 2013 for ikke å kollidere med VM-sluttspillene.

Arrangeres denne gangen i Elfenbenskysten. Mesterskapet skulle egentlig vært spilt i fjor sommer, men ble flyttet til januar/februar i år grunnet frykt for voldsom nedbør i landet på sommeren.

24 nasjoner var med da turneringen startet.

Semifinalene spilles onsdag kveld, bronsefinalen lørdag 10. februar og finalen 11. februar i Abidjan.

Emilio Nsue er foreløpig toppscorer i turneringen med fem mål, men han og Ekvatorial-Guinea ble slått ut av Guinea i åttedelsfinalen.

Kongo har heller ikke cruiset seg igjennom mesterskapet. De kom videre fra gruppespillet etter tre uavgjorte kamper og slo ut Egypt på straffer i åttedelsfinalen før Guinea ble slått 3–1 i kvartfinalen.

Usikker Osimhen

I den andre semifinalen er det knyttet stor usikkerhet rundt den nigerianske stjernespissen Victor Osimhen som har slitt med mageproblemer.

Ademola Lookman har vært Nigerias store helt. Han scoret begge målene i 2–0-seieren mot Kamerun, og fulgte opp med kampens eneste da Angola ble slått i kvartfinalen.

Sør-Afrika kan takke keeper Ronwen Williams for at de er i semifinalen. Han reddet fire av fem skudd i straffesparkkonkurransen mot Kapp Verde i kvartfinalen.