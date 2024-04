– Det er euforisk. Jeg har aldri følt noe sånt, det er bare helt over himmelen, sier keeperhelten til VG, bare minutter etter at laget hans klarte det «umulige»: Å slå et eliteserielag ut av cupen.

Det skjedde etter at det sto 1–1 etter ekstraomganger, og lagene måtte ut i straffesparkkonkurranse.

Der reddet Grønningen hele fire av forsøkene fra Haugesund.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg redda den første straffen og kom inn i en himla god flyt, sier målvakten.

– Jeg gikk etter feelingen når jeg så på tilløpene deres, forklarer han.

Torvastads daglige leder Espen Strand er allerede hes i stemmen når han snakker med VG.

– Jeg har ikke sett på maken. Han har alltid vært god, men at han skulle ta fire straffer hadde jeg aldri sett for meg. Han holdt oss inne i store deler av kampen. Vi har han å takke for seieren, og laget kjempet med nebb og klør, sier han.

Det var bilselger Fredrik Lippestad som sendte 4.divisjonslaget Torvastad i ledelsen mot FK Haugesund, som ropte forgjeves på offside. Torvastad spiller på nivå fem i norsk fotball. Jong-min Seo utlignet for Haugesund og ingen scoret i ekstraomgangene.

– FKH-spillerne er dritflaue. De skjønner det ikke. Det kan ikke skje. Men marerittet skjer, sier Carl Erik Torp på NRK-sendingen.

– FKH kunne ha spilt til i morgen uten å score på Grønningen, sier Torp.

Haugesund er en av tre eliteserieklubber som valgte å bytte 11 spillere siden helgens serierunde. Bodø/Glimt og Fredrikstad er de to andre.

Cupbomben smalt også da Sandefjord ble slått ut av 2. divisjonslaget Flekkerøy tidligere onsdag kveld.

Artikkelen oppdateres

Eliteserielagene:

Sortland - Tromsø 0-6.

Varhaug - Viking 0-5.

Flekkerøy IL - Sandefjord 1-0.

Torvastad - Haugesund 1-1 (ekstraomganger).

Brattvåg - Kristiansund 1-2.

Sverresborg - Rosenborg 0-6.

Eide og Omegn FK - Molde 0-5.

Åskollen - Odd 1-3.

Ridabu - HamKam 0-5.

Sarpsborg FK - Sarpsborg 08 1-5.

Årvoll - KFUM Oslo 0-2.

Drøbak-Frogn - Fredrikstad 0-10.

Bjørkelangen - Lillestrøm 0-7.

Hallingdal - Strømsgodset 0-5 pågår.

Lyngbø - Brann (torsdag klokken 18:00)