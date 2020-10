Ulrik Saltnes forlenget med Bodø/Glimt

Ulrik Saltnes har forlenget sin kontrakt med serieleder Bodø/Glimt. 27-åringen har nå bundet seg til klubben ut 2023.

Bodø/Glimts Ulrik Saltnes har forlenget med klubben. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Til klubbens nettside sier midtbanespilleren at det var et enkelt valg å forlenge med klubben han har vært i siden 2011.

– For min del er det viktigste med fotballen, og livet generelt, å ha det bra. Her i klubben føler jeg at jeg blir stimulert, utfordret og opplever utvikling hver dag. Så lenge det er sånn, er det her jeg har lyst til å være, sier 27-åringen.

Han ser også fram mot en spennende høst med klubben.

– Vi kan ta seriegull for første gang. Neste år er det en ny spennende sesong med både seriespill, cup og potensielt spill i Champions League. Det er masse å se fram til, som jeg vil være med på. I likhet med meg, synes jeg også klubben utvikler seg. Det gjør det også lettere å satse videre i Glimt, sier Saltnes.