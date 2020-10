Lucas Braathen sammenlignes med Hirscher og Kristoffersen etter overraskende seier

Lucas Braathen banket verdenseliten i sesongens første verdenscuprenn i alpint.

Lucas Braathen imponerte stort i Sölden. Foto: Giovanni Auletta / AP

Lucas Braathen hadde aldri stått på pallen i verdenscupen. Søndag satte han hele verdenseliten på plass i Sölden.

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt fulgte rennet fra mobiltelefonen sin.

– Jeg fikk gåsehud fra topp til tå. Lucas slo jo gjennom allerede i fjor og beviser i dag hva han er laget av. Han er allerede der oppe nå. Det er ikke grenser for hva han kan få til, sier Aamodt.

Hvor stor kan Lucas Braaten bli?

– Dette var den første seieren og han er bare 20 år. Det er veldig sjelden utøvere slår til så tidlig, spesielt i herrealpint. De to siste var jo Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen, og de har jo vært ekstremt gode. Han er i den ligaen der. Lucas er en som kan «lukte på» Alberto Tomba, selv om det fortsatt er tidlig å spå noe som helst.

Tomba er ingen hvem-som-helst i alpintsporten, med sine tre OL-gull og to VM-gull fra 80- og 90-tallet.

Kjetil André Aamodt fikk gåsehud da Lucas Braathen tok karrierens første verdenscupseier. Foto: NTB

– Utrolig!

Braathen tok Norges første seier i Braathen siden 2007.

– Første seier i sesongens første renn er utrolig! sier Braathen i et intervju vist på TV 2.

I seiersintervjuet sa Braathen at han vet at han er sterk mentalt og at han har forbedret seg teknisk.

– En seier var for mye forlangt, men jeg visste at jeg var kapabel til å havne på pallen, sa Braaten.

20-åringen var fryktløs i annenomgang. Han tapte tid cirka midt i rennet, men vant likevel.

– Det var imponerende det han gjorde i dag. Han gjorde en stor feil og likevel vant han. Han har fortsatt en hel del å gå på, han må sette teknikken. Lucas har en vanvittig fysikk og et hode som er som skapt for alpint. Han tenker og gjør mye riktig. Nå må han fortsette å holde seg skadefri, sier Aamodt.

– For en omgang!

Braathen kjørte en meget sterk førsteomgang og hadde sin første pallplass i sikte da han satte utfor i finalen. Nordmannen økte ledelsen i starten av løypa, men tapte mye mot slutten og lå tre hundreleder bak Marco Odermatt på siste mellomtid. Likevel klarte han å hente seg inn og ledet med fem hundredeler i mål.

– For en omgang av Lucas Braathen, utbrøt Eurosports kommentator.

Henrik Kristoffersen hadde bare ti hundredeler opp til teten etter førsteomgang. Han tapte mye til landsmannen og var på delt fjerdeplass i mål.

Henrik Kristoffersen var tydelig skuffet over egen andreomgang. Foto: AP

Dermed var Braathen garantert sin aller første topp tre-plassering i verdenscupen noensinne. Men to mann sto igjen på toppen. Først ut var Zan Kranjec, og også han var sjanseløs på å kopiere Braathens gode omgang. I mål var sloveneren hele 77 hundredeler bak.

Dermed gjensto bare Gino Caviezel. Sveitseren tapte, som de fleste, mye til Braathen og var 46 hundredeler bak i mål.

Dermed ble det en historisk dag for Lucas Braathen, som kunne innkassere karrierens aller første seier.

Kristoffersen endte på delt femteplass, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer åtte.

Fakta Fakta om Lucas Braathen Dette er alpinisten Lucas Braathen * Navn: Lucas Pinheiro Braathen * Alder: 20 år (født 19. april 2000) * Klubb: Bærum Skiklub * Verdenscupdebut: 8. desember 2018 i storslalåm i Val d'Isère. * Verdenscupen: 1 seier (storslalåm) * Aktuell: Vant søndag sin første verdenscupseier under sesongåpningen i storslalåm i Sölden.

Kilde kjørte ut

Regjerende verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde fikk en marerittstart på sesongen søndag. Kilde kjørte ut i første omgang av storslalåmrennet i Sölden.

Kilde feilberegnet en sving, men ble ikke skadet.

– Jeg skled litt på skoene. Så traff jeg et slag, og da gikk bindingen av, forklarer Kilde overfor TV 2.

Før uhellet viste Kilde lovende takter. Han hadde beste åpning av samtlige.

– Det var ordentlig surt, for jeg var «der» i dag. Jeg var klar for å kjøre fort, sier Kilde.

Fabian Wilkens Solheim var nummer 26 etter første omgang, men kom seg aldri til mål i finaleomgangen.