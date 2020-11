Dette har aldri skjedd før: Flere Molde-spillere på månedens lag

Ine Karlsen Stangvik har vært i kjempeform i sesonginnledninga. Nå er hun en av to MHK-spillere som er med på månedens lag i Rema 1000-ligaen Foto: Kjell Langmyren

Molde HK har imponert i serien den siste måneden. Det resulterer i at klubben for første gang har to spillere på månedens lag i Rema 1000-ligaen.

