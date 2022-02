ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Iivo Niskanen (30) var ustoppelig på 15-kilometeren og gruset konkurrentene. Johannes Høsflot Klæbo (25) hylles for løpsopplegget etter bronsebragden.

– Det smaker utrolig godt. Det er en stor dag, det er den første medaljen min på distanse og det attpåtil på intervallstart, sier Klæbo til rettighetshaver Discovery.

– Det er godt som gull for min del! stråler han.

Mange ble imidlertid bekymret da de så Klæbos åpningsfart på 15-kilometeren. Trønderen var 25 sekunder bak franske Richard Jouve etter 1,8 kilometer.

Var det en rolig og kontrollert åpning – eller hadde han ikke dagen?

Det sprutet heller ikke av de andre nordmennene på de første kilometerne, men både Klæbo og de andre røde, hvite og blå fikk opp dampen etter hvert.

– Har han tryllet? Han har snudd løpet totalt på hodet, sa Martin Johnsrud Sundby hos Discovery da Klæbo gikk inn til bestetid etter 6,3 kilometer.

Etter ti kilometer var det trippelt norsk med Pål Golberg i tet foran Klæbo og Hans Christer Holund. Men på en intervallstart kommer det alltid jagende folk bakfra.

Og dagens to største favoritter het Aleksandr Bolsjunov (25) og Iivo Niskanen (30). Finnen og russeren tok henholdsvis gull og bronse på OLs åpningsdistanse, og viste nok en gang enorm form i høyden.

Finnen var den sterkeste og tok et suverent gull på distansen, 23 sekunder foran nærmeste utfordrer. To gigantiske jubelbrøl fra Niskanen rynget over stadion da seieren var sikret.

– Dette er utklassing, og det i et OL. Et utenomjordisk nivå, sier Sondre Sundby i VGTVs studio.

– Aldri sett maken til klassiskløper de siste 20–30 årene, sier Torgeir Bjørn hos NRK.

Bolsjunov viste endelig menneskelige trekk og fikk det i likhet med mange andre tøft etter hvert.

Differansen til Klæbo krypet for hver passering, men det holdt likevel til sølv for russeren, 14 sekunder foran nordmannen.

Kontrastene til starten av løpet, hvor varsellampene blinket for Klæbo, var gigantiske. 25-åringen hylles for bronsen og måten han la opp løpet.

– En taktisk genistrek fra Klæbo. Fy søren, for et løpsopplegg, mener Sundby hos Discovery.

– Jeg har kommet i gang, senket skuldrene og kommet i gang. Jeg føler meg piggere og piggere. Jeg taper mye i starten i dag, men klarer å utligne etter hvert. Det er en god følelse å ta med seg videre, sier dagens bronsehelt.

Holund kom på fjerdeplass for andre gang i OL.

– Det var et bra skirenn. Det beste klassiskrennet jeg har gjort på veldig lenge. Jeg er fornøyd med rennet, så må jeg få lov til å være skuffet over at det blir en ny fjerdeplass, sier han.

Både Erik Valnes og Golberg fikk fullstendig knekken underveis i løpet og endte langt nede på resultatlistene. Golberg tapte 76 sekunder til Klæbo siste 4,5 kilometerne.

Dario Cologna (35) stilte til start med tre strake OL-gull på distansen. Denne gangen klarte imidlertid ikke den sveitsiske legenden å holde følge med de aller beste.

Det var en dramatisk opptakt til dagens renn med mye intern uro i det norske herrelandslaget. Emil Iversen ble vraket til 15-kilometeren og leverte en kraftsalve i retning ledelsen i et intervju med NRK.

Utelatelsen av trønderen har vekket kraftige reaksjoner fra en rekke eksperter. Ifølge Iversen var han lovet en plass på laget og Martin Johnsrud Sundby er blant dem som er i harnisk over behandlingen av løperen.

Skuffelsen til tross, før dagens renn spente Iversen på seg skiene og tok turen ut i løypene for å trene litt:

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Simen Hegstad Krüger tok sølv på distansen under forrige OL. Da ble den gått i fristil. I år rakk ikke Lyn-løperen rennet på grunn av coronasmitten før lekene.