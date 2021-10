Salah-magi og Firmino-hat trick i mareritt-debut for Ranieri

Gjestene var fullstendig overlegne da Claudio Ranieri debuterte som Watford-sjef mot Liverpool lørdag.

– Jeg er veldig følsom i dag. Å komme tilbake til Premier League og møte et så stort lag, er veldig stort for meg, sier Ranieri i et intervju vist på TV2 Sport Premium før kampen.

Se reaksjonene etter kampen fra LFCTV på VG+ Sport!

Som sjef for Chelsea og Leicester har den karismatiske italieneren vunnet over Liverpool ved fire av fem muligheter, før lørdagens kamp. Den statistikken fikk han ikke forbedret i den åttende serierunden.

For Mohamed Salah og Sadio Mané brukte Watford-forsvaret som rundingsbøyer, og lekte seg med fint spill og et snev av fotballmagi.

– Prestasjonene hans var massive i dag. Pasningen før det første målet var nydelig, og det andre målet var helt spesielt. Han er topp. Vi ser det alle. Hvem er bedre enn ham? Vi trenger ikke å snakke om hva Messi og Ronaldo har gjort for verdensfotballen og deres dominans, men akkurat nå er han best, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til BT Sport om Salah.

Salah dro seg løs på kanten da det var spilt ni minutter og sendte en nydelig pasning på tvers av banen, mot Mané, som kunne sette ballen i mål på første touch.

– Har vi noen gang sett han bedre, spurte TV2-kommentator Simen Stamsø Møller seg. Nei, konkluderte han senere i kampen.

Det var senegaleserens 100. mål i Premier League. Det er han kun den tredje afrikaneren som har klart. Bare Didier Drogba og Salah har gjort det samme.

Knappe ti minutter før førsteomgangen skulle blåses av gjorde Roberto Firmino vondt verre. Mané spilte James Milner nydelig gjennom, og briten la ballen inn mot Firmino foran mål, som satte ballen kontant i nettet.

Lagene gikk til pause, etter en fullstendig overlegen omgang av gjestene. Liverpool hadde 83 % ballinnehav og kunne gå i garderoben med et smil om munnen.

Syv minutter inn i andreomgang prøvde Andrew Robertson å spille opp Salah, men Cathcart gjorde et forsøk på å klarere, som var nærmere å ende opp som selvmål. Foster reddet kamikazeforsøket til midtstopperen, men måtte gi retur, hvor Firmino sto klar og satte inn sitt andre for dagen.

To minutter senere var Salah lei av å spille andrefiolin og danset seg gjennom hele Watford-forsvaret og satte inn gjestenes fjerde mål. Egypteren står nå med syv mål, og tok dermed over ledelsen i toppscorerkampen Premier League.

Da 90 minutter var spilt satte Firmino inn sitt tredje og gjorde hat tricket komplett.

Liverpool leder i skrivende stund Premier League med 18 poeng på åtte kamper, men med én kamp mer spilt enn sine konkurrenter. Watford ligger på 15. plass med syv poeng.