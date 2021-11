Det pålitelige sportsmagasinet The Athletic siterer anonyme kilder på at Manchester United er blitt enig med Ralf Rangnick om å ta over laget på midlertidig basis. Det er ikke bekreftet offisielt fra klubbens side.

Rangnick jobber for tiden for Lokomotiv Moskva, men ifølge The Athletic forventer ikke United å ha problemer med å løse ham fra den kontrakten.

Magasinet, i en artikkel av journalistene David Ornstein og Laurie Whitwell, skriver at det er snakk om en seksmånederskontrakt. Videre skal han ifølge magasinet fortsette ytterligere to år i en konsulentrolle.

Manchester Evening News skrev onsdag at Rangnick var storklubbens førstevalg som midlertidig manager, og avisens journalist Samuel Luckhurst skriver torsdag på Twitter at tyskeren var i Manchester tidlig denne uken.

Han skal ifølge Luckhurst ikke ha vært tilfreds med det første tilbudet, men skal ha godkjent nye betingelser.

Allerede søndag venter Chelsea på motsatt side i en storkamp på Stamford Bridge. Den kampen kommer imidlertid for tidlig for Rangnick, som ifølge the Athletic må få godkjent sin arbeidstillatelse før han kan ta fatt på jobben som Ole Gunnar Solskjærs erstatter.

Michael Carrick tok midlertidig over ansvaret for Manchester United etter Solskjær ble sparket søndag 21. november. Han har ledet laget i én kamp – 2–0-seieren over Villarreal tirsdag, som også sikret gruppeseier i Champions League da Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho scoret målene.