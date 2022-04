HAMAR (Aftenposten): At Kristian Eriksen (26) skulle ta Eliteserien med storm, var langt fra en selvfølge. Her er historien om det tragiske dødsfallet, SMS-en som endret alt og konflikten med hans egne.

HAMKAM-LILLESTRØM 2–2

Ballen trillet perfekt foran ham. Kristian Eriksen krummet nakken og så mot mål.

Han hadde fått sjansen. Til å begrave en vond vinter. Til å hedre sin avdøde far. Til å score HamKams første eliteseriemål på 14 år.

Og Kristian Eriksen tuppet ballen rett i nettet.

Mens tilskuerne gikk av hengslene pekte Eriksen mot himmelen.

Eliteseriesesongen hadde vart i 11 minutter. Men allerede var det som om den vonde vinteren var glemt.

Uåret som vekket en guttedrøm

Bengalske lys. Rop og brøl. Supportersanger.

Briskeby stadion med sine knappe 8000 sitteplasser var fylt til randen lørdag.

Selv om seieren til slutt glapp for HamKam, etter et råsterkt LSK-comeback, vil rammen rundt kampen leve i Hamars hukommelse.

At Eliteserien ikke alltid har vært i byen, virket som en fjern tanke.

Men HamKam rykket altså ned i 2008, og først nå er de tilbake. Det året ble imidlertid en liten fotballdrøm tent på Hamar. Kristian Eriksen – da 12–13 år – ble hentet til HamKam, eller Hamarkameratene som klubben egentlig heter.

De gule draktene til breddeklubben Vang ble skiftet ut. Nå gjaldt hvitt og grønt.

– Det var kjempestort. Han hadde hatt HamKam i hjertet sitt siden han var veldig liten, forteller mor Anne Thingstad Bjørnstad til Aftenposten.

SMS-en som endret alt

Seks år senere begynte Eriksen å spille for A-laget. Men veien derfra til lørdag, da han tidvis herjet med Lillestrøm, har ikke vært strak.

Eriksen var misfornøyd med spilletiden etter 2015-sesongen. Derfor avslo han et kontraktstilbud fra HamKam. I stedet ble det Brumunddal, og så Elverum.

Sommeren 2020 var Eriksens karriere ved en korsvei. På grunn av korona-reglene ble Elverum nektet å samles til treninger og kamper.

Eriksen fortsatte å stå på. Han trente med kompiser. Han trente på egen hånd. Men slik kunne han jo ikke holde på i evigheter. Da tenkte han på HamKam.

Han rådførte seg med moren. «Kan jeg sende denne meldingen til Espen Olsen i HamKam?»

«God kveld, Espen. Har et spørsmål til deg, og det handler om en ivrig hamarsing som har både vokst opp med HamKam og spilt gradvis oppover og opp til A-laget før turen gikk videre. Jeg spiller pr. dags dato i Elverum, men der står det stille. Og sesong ser det ikke ut til å bli. Jeg har alltid vært 100 prosent og blør mer enn gjerne for moderklubben. Spørsmålet fra meg er da om det hadde vært interesse for en videre samtale, prat/møte. Med vennlig hilsen, Kristian Eriksen.»

«Den kan du fint sende», svarte mamma Anne Thingstad Bjørnstad.

Det gjorde Kristian Eriksen. Og resten er lokal fotballhistorie her på Hamar.

Beklaget fra scenen

For ikke bare imponerte Eriksen på HamKam-trening. Etter hvert ble han en viktig spiller for laget. Så en skinnende stjerne i 1. divisjon.

Da HamKam sikret opprykket i fjor, var Eriksen en viktig årsak.

Da spillerne og fansen feiret bragden, fikk Eriksen gåsehud. Det var pur glede – akkurat som i åpningsminuttene på Briskeby lørdag.

Men tiden mellom de to jubeldagene har ikke vært enkel.

Rosenborg har nemlig ønsket å kjøpe Eriksen. Overgangen kunne endret livet hans. Han hadde ikke trengt å jobbe i barnehage ved siden av. Eriksen var fristet. Men HamKam nektet å selge. Det hele utviklet seg til en stygg konflikt. «Jeg hadde håpet at kamerater var mer enn et slagord», sa Eriksen til Hamar Arbeiderblad.

Det ble ikke RBK-overgang.

Og på HamKams kick-off, få dager før seriestart, var Eriksen en angrende synder.

Uoppfordret henvendte han seg til supporterne og beklaget.

«Vit det folkens. Jeg er Hamar-gutt. Jeg gleder meg noe jævl** til å spille Eliteserien for HamKam», sa Eriksen fra scenen.

Det tragiske dødsfallet

Og selv om mange supportere sikkert ville hørt de ordene lenge før, var det liten grunn til å tvile på dem lørdag.

Eriksen var overalt. Han stresset LSK-forsvarerne. Han driblet seg fri på høyrekanten og serverte Jonas Enkerud på 2–0-målet. Like etter på dundret han ballen i tverrliggeren fra distanse.

Mannen som ville vekk, var fortsatt her og fortsatt dominant.

På sin aller største fotballdag hadde Eriksen tre personer i tankene.

Faren Svein, som døde i en en bilulykke da midtbanespilleren var 18 år

Bestemoren

Og bestefaren, som døde i januar i år

Da han gikk ut på banen, pekte han mot himmelen med tre fingre.

– De tre er med meg. Det synes jeg er fint på fotballbanen, sier Eriksen til Aftenposten.

Kristian Eriksen (med pannebånd) i Vang-dagene, før hans liv som «kamerat» begynte. Bak står pappa Stein, som gikk bort da eliteseriespilleren bare var 18 år. Foto: PRIVAT

Faren, som tok Eriksen med på Briskeby, som var treneren hans i Vang, som selv spilte i HamKam, han fikk ikke se sønnens minneverdige eliteseriedebut.

Men mamma Anne Thingstad Bjørnstad er overbevist: Svein Eriksen får med seg alt, om det så er fra himmelen.

– Jeg velger å tro på det, sier også Kristian Eriksen

– Jeg synes det er en fin ting. Fotball har vi alltid hatt sammen, siden jeg var liten.

Kristian Eriksen Født: 18. juli 1995 Fra: Hamar Yrke: Fotballspiller og barnehageansatt Klubb: HamKam Tidligere klubber: Vang, Brumunddal og Elverum * Ble kåret til årets spiller i 1. divisjon i fjor * Faren, onkelen og grandonkelen har også spilt for HamKam * Var sterkt ønsket i Rosenborg før sesongstart