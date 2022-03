Lyon-spissen, som vant Gullballen i 2018 og har vunnet Champions League flere ganger, har vært utenfor landslaget siden hun trakk seg i kjølvannet av det skuffende EM i Nederland 2017.

De siste månedene har daværende toppfotballsjef og nåværende fotballpresident i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, vært i jevnlig dialog med Hegerberg om en mulig retur til landslaget.

Nå melder altså TV 2 med sine anonyme kilder at dialogen har ført til et gjennombrudd. Klaveness har selv vært i konflikt med landslaget som spiller, og har tidligere sagt at denne erfaringen er brukt i dialogen med Hegerberg.

Fakta om Ada Hegerberg * Alder: 26 år (født 10. juli 1995 i Sunndalsøra) * Klubb: Lyon * Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam * A-landskamper/mål for Norge: 66/38 * Debuterte på landslaget: Som 16-åring i 2011 * Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til Uefa-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015/16. I 2018 ble hun tildelt Gullballen som første kvinne. Tildelt BBC-pris som årets spiller i verden 2017 og 2019. * Utvalgte meritter med Lyon: Seks franske serietitler, fem Champions League-trofeer og fem franske cupgull * Aktuell: Gjør comeback på landslaget etter nesten fem år utenfor, erfarer TV 2. Ifølge kanalen er hun i uttaket som blir presentert torsdag.

– Navnene på de i troppen vil bli annonsert i morgen, sier medieansvarlig for kvinnelandslaget, Ingvild Isaksen, til VG.

Det er fortsatt Martin Sjögren, nå som i 2017, som leder kvinnelandslaget i fotball.

Hegerberg har helt siden hun trakk seg ut av landslaget vært kritisk til NFF og måten de prioriterer kvinnefotballen på, en kritikk som nådde sitt høydepunkt i 2019 gjennom et eksplosivt intervju i fotballmagasinet Josimar.

Alt fra forberedelser, holdninger og ressursbruk ble kraftig kritisert av verdensstjernen. Hegerberg fikk krass kritikk for timingen, ettersom intervjuet ble publisert rett i forkant av landslagets fotball-VM i Frankrike.

For to år siden fikk Hegerberg en alvorlig korsbåndsskade og var tilbake på banen først i oktober 2021. Da hadde hun gått 625 dager uten å spille fotball – men hun har funnet tilbake til målformen med åtte scoringer på tolv kamper for serieleder Lyon.

