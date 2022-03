Fotballen må ta det største ansvaret for å legge til rette for allsidighet i barneidretten, mener landslagssjef Ståle Solbakken.

Satsing i ung alder er en klassisk problemstilling i idretten. Landslagstrener Ståle Solbakken mener man må kunne drive med flere idretter i ung alder, uten at man blir utestengt fra fotballaget.

– Jeg tror at fotballen må være gode her, siden det er den største barneidretten i Norge. Vi har et ansvar i forhold til det å legge til rette for at flere barn får drive med flere idretter lenger, kommenterer landslagssjefen på utspillet til tidligere fotballproff Anders Jacobsen i Aftenposten denne uken.

Dyrk allsidighet

Tidlig spesialisering innebærer at barn velger seg ut én idrett og trener spesifikt for å raskest mulig bli god. Selv om det ikke finnes et fasitsvar på hva som dyrker den beste idrettsutøveren, mener Solbakken at å drive med mer enn én en ting er viktig.

– De som har behov for å være med på flere idretter og dra nytte av flere miljøer, skal få lov til å drive med det. Det må ikke bli alvorlig for fort. Allsidigheten tror jeg man kan dra nytte av i det lange løp, også i fotballen, svarer Solbakken.

Barnetrener og nå forfatter Anders Jacobsen har vært tydelig i sin sak om barnefotballen. Mindre alvor, mer lek er hans oppfordring. Han forklarer hvorfor i boken han har skrevet om å være trener for barn; Hjelp, jeg er blitt fotballtrener.

Jacobsen mener at landslaget også kan dra nytte av det han skriver.

Solbakken bekrefter at han har fått beskjed fra Jacobsen om at boken vil bli sendt hans vei.

– Det burde legges til rette for mest mulig lek og at barn får lov til å drive med flere ting, og samtidig få være med på et fotballag. Jeg vet ikke hva Jacobsen konkluderer med, men for meg så har det alltid vært sånn, sier han.

Roy Vikvang leder i Rosenborg-akademiet. Foto: Ned Alley / NTB

– Har godt av variasjon

Leder i Rosenborg-akademiet, Roar Vikvang, er mye enig med Jacobsen og Solbakken. I Trondheim er de litt atypiske i forhold til andre toppklubber. Der har de ikke egne fotballag i klubbregi før spillerne er 15 år.

– Vi er mest opptatt av folkehelseperspektivet. Vi opplever en dalende trend i fysisk aktivitet blant barn og unge. Skal du bli en god fotballspiller, trengs fysisk aktivitet i barneårene. Og idretten må gjerne være variert.

Han tror at tidlig spesialisering kan utvikle toppspillere, men tror at vi taper på det hvis man ser at barn velger bort idretten av den grunn.

– Jeg tror at man får frem toppspillere med tidlig spesialisering og målrettet trening, men om det går på bekostning av at langt færre begynner med fotball, så vet jeg ikke om det er det som bærer frukter, forklarer Vikvang.

– Ikke alt trenger å være likt

Sportslig ansvarlig i Kniksen-akademiet, Roy Wassberg, mener valget om å spesialisere seg er opp til den enkelte.

– Jeg kan ikke si at det er feil hvis du bare vil spille fotball som barn, men det er heller ikke feil å kombinere. Det viktigste er å trives med det man gjør, for det er da man legger ned tid for å bli god, mener Wassberg.

Kniksen-akademiet er en del av Brann og jobber med å styrke talentutviklingen for barn mellom 11 og 15 år.

Wassberg mener at fotball er en sport det fint går an å kombinere med andre idretter et stykke opp i alder. Men et sted må man velge å spesialisere seg, hvis man ønsker å bli best. I deres akademi blir alle som melder seg på tatt med. De differensierer deretter i forhold til ferdighetsnivået til den enkelte.

– Det er nok mange som er uenige i det og mener det skal være likt. Alt trenger ikke være likt. Vi mener det blir gøy og mer givende når du føler mestring opp mot andre som er på likt nivå som deg. Og når du selv blir utfordret, forteller han.