Magnus Carlsen er verdens beste sjakkspiller, men følger tett med på idretter som fotball og basketball. Når det ikke er en sjakkturnering som må vinnes, liker 31-åringen å få med seg en fotballkamp eller to.

Carlsen er en kjent Real Madrid-supporter, men i november ble han observert på Dortmunds hjemmebane sammen med Erling Braut Haaland.

Den norske landslagsspissen viste sjakkgeniet rundt på Signal Iduna Park, men neste gang de møtes er det trolig i et helt annet land, i en enda større klubb.

BLE HEDRET: Som fersk sjakkverdensmester fikk Magnus Carlsen «ta avspark» på Santiago Bernabeu foran Real Madrids møte med Real Valladolid i 2013. Her hilser han på kaptein Sergio Ramos. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hvor håper du å besøke Haaland neste gang?

– Jeg håper at han går til Madrid, men jeg tror det er lite sannsynlig akkurat nå, gliser «Los Blancos»-entusiasten Carlsen.

For skal man tro britiske medier, er det Manchester City som blir Braut Haalands neste stoppested. Anerkjente The Athletic er blant nettstedene som skriver at 21-åringen har bestemt seg for å fortsette karrieren i Nordvest-England.

Under forrige landslagssamling ble Haaland skjermet fra pressen og spissen har aldri uttalt seg om hvilken klubb han ønsker å dra til.

– Var karriereveien hans et samtaletema under ditt møte med ham?

– Jeg nevnte at jeg håper han går til Madrid, men jeg tror det er en gjeng som har vært veldig, veldig nøye i beslutningene de tar. Uansett hva som skjer der, tror jeg de har tenkt godt gjennom det. Så blir det veldig spennende å se hvor han drar, sier Carlsen.

Han snakker om teamet rundt Haaland, hvor superagent Mino Raiola og pappa Alfie Haaland er blant de nærmeste støttespillerne.

Carlsens kjære Real Madrid styrer mot sin 35. spanske ligatittel, 15 poeng foran erkerival Barcelona. Storklubben er også klar for Champions League-semifinale, hvor nettopp Manchester City er motstander.

Karim Benzema (34) har vært i forrykende form i begge turneringene og trekkes av mange frem som en mulig kandidat når Gullballen skal deles ut neste gang.

Konkurransen om spissplassen i Real Madrid er tøff, men:

– Han kan ikke holde på sånn for alltid, sier Carlsen om hvorfor det hadde vært ideelt å hente Haaland til klubben nå.

Den spanske hovedstadsklubben skal ifølge rapportene også ligge langflat etter PSGs angrepsstjerne Kylian Mbappé, men har foreløpig ikke fått napp der heller.