Jürgen Klinsmann skal forsøke å løfte Hertha Berlin. Michael Sohn / AP

Tysk fotballhelt blir ny sjef for Jarstein og Skjelbred

Ante Covic er ferdig som Hertha Berlin-trener og erstattes av Jürgen Klinsmann, som har sagt ja til å trene laget resten av sesongen.

NTB-DPA

Publisert: Oppdatert i dag 16:52

Det bekreftet klubben onsdag på sitt nettsted, etter at nyheten først ble meldt av storavisen Bild og TV-kanalen Sky.

Klinsmann ble presentert på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Når jeg gjør noe, vil jeg gjøre det ordentlig. Jeg tar med meg en stab med folk som er godt forberedt og fulle av innsatsvilje, sa Klinsmann, som får Alexander Nouri og Markus Feldhoff som assistenter og tidligere landslagsmålvakt Andreas Köpke som keepertrener.

55-åringen er tilbake som trener i tysk fotball for første gang på ti år. Den tidligere stjernespissen, som i sin aktive karriere vant både VM og EM, har tro på at han skal klare å løfte laget.

Rune Almenning Jarstein får i Jürgen Klinsmann ny trener i Hertha Berlin. WOLFGANG RATTAY / Reuters / NTB scanpix

Ut sesongen

– Lørdag venter en fullsatt stadion som vil stille seg bak laget, og vi gleder oss til det. Vi skal forberede oss så godt vi kan på Borussia Dortmund, sa Klinsmann, som møtte pressen sammen med sportsdirektør Michael Preetz og sa at det ikke er meningen at han skal ha jobben lenger enn ut sesongen.

– Det gir Michael Preetz (sportsdirektør) anledning til å legge en plan for det som skal skje videre.

Klinsmann blir sjef for nordmennene Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred. Jarstein er imidlertid utestengt i de to neste kampene etter at han pådro seg rødt kort i helgens 0-4-tap for Augsburg.

Hertha sliter tungt og har bare tre lag bak seg på tabellen i 1. Bundesliga.

– Spillerne vet at vi er i en vanskelig situasjon. Det viktige er at alle skjønner at vi må gjøre ting sammen så vi kan klatre på tabellen så raskt som mulig. Som alle trenere har jeg et idealbilde for hvordan jeg vil spille fotball, men nå handler det ikke om å spille attraktiv fotball. Vi trenger poeng, sa Klinsmann.

Tung avgjørelse

Både Preetz og Klinsmann hadde pene ting å si om Kovac.

– Avgjørelsen var utrolig tung å fatte, for Ante har vært del av denne klubben i over 20 år. Han har siden i sommer vært hovedtrener for profflaget, og han utførte jobben med stor lidenskap, fagkunnskap og grundighet. Likevel konkluderte vi med hensyn til utviklingen og resultatene at det var behov for handling, sa Preetz.

– Jeg vil takke Ante for innsatsen og vil ved en senere anledning snakke med ham om alternative muligheter for tilknytning til Hertha.

– Jeg har stor respekt for Ante og har allerede utvekslet erfaringer med ham, sa Klinsmann.

Klubben først

Covic godtar avgjørelsen.

– For meg er Hertha mer enn en arbeidsgiver, og selvsagt gjør dette vondt, men jeg har alltid sagt at klubben må gå foran enkeltpersoner. Jeg elsker ikke bare denne jobben, men klubben, sa han.

Det er mindre enn tre uker siden Klinsmann ble hentet inn i Hertha-styret som representant for investoren Lars Windhorst. Han var allerede medlem av hovedstadsklubben, som var hans fars favorittklubb.

Klinsmann hadde i sin tid suksess som Tysklands landslagstrener, men ga seg etter VM-bronse på hjemmebane i 2006 og overlot ansvaret til sin assistent Joachim Löw, som fortsatt har jobben.

Klinsmanns forrige trenerjobb i Tyskland var som hovedtrener i Bayern München i 2008/2009. Siden har han vært landslagssjef for USA i årene 2011 til 2016.

Klinsmanns sønn Jonathan var fra 2017 til i sommer tredjekeeper i Hertha Berlin, men han forsvant til sveitsiske St. Gallen da kontrakten hans ikke ble fornyet.