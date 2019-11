Martin Johnsrud Sundby blir pappa igjen. Geir Olsen / NTB scanpix

Sundby blir pappa igjen

Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland blir foreldre for tredje gang til våren.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Langrennsstjernen bekrefter familieforøkelsen overfor NRK.

– Det er ikke lett å skjule lengre. Men vi fortsetter å øke familiebeholdningen. Vi venter barn nummer tre i mai. Bare for å sørge for at ting blir ekstra vanskelig med tidsklemma fremover, sier Sundby til kanalen.

Han legger ikke skjul på at det er stor glede over at familien til våren øker fra fire til fem medlemmer. Fra før har Sundby og kona sønnene Max og Markus.

Som trebarnspappa blir samtidig langrennsstjernen liv enda noen hakk travlere fra neste år. Sundby har i sommer prioritert bort flere samlinger med landslaget for å få kabalen til å gå opp på hjemmebane.

Røa-løperen satser mot VM i Oberstdorf i 2021. Den kommende familieforøkelsen endrer ikke på det.

– Men jeg får en utfordring to år frem i tid med tanke på OL i Beijing. Hva søren gjør jeg etter VM? Det er mer uvisst enn tidligere, sier Sundby.

35-åringen ble verdensmester på 15 kilometer klassisk under VM i Seefeld sist sesong.