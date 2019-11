Natalja Neprjajeva bedyrer at hun ikke har tenkt å bli gravid denne vinteren. Hun vil heller slå Therese Johaug og bli best i verden på langrennsski. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

Sjefens råd vakte oppsikt: Johaug-rival gjorde ikke som flere av lagvenninnene

Den beste av de russiske skistjernene forsikrer at hun ikke er gravid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

RUKA: Det har vakt oppsikt i langrennsverdenen at den russiske langrennssjefen har bedt sine kvinnelige langrennsløpere om å bli gravid denne vinteren fordi det passer best.

Til nå har fire av løperne på laget fulgt sjefens råd. Ute denne vinteren er Julija Belorukova (nummer åtte sammenlagt i verdenscupen sist sesong), Anastasija Sedova (nummer 12), Natalja Matvejeva og den minst kjente av dem, Jelena Soboleva. De har alle fulgt sjefens råd.

Les også Johaugs kjæreste legger opp

Les også Russisk langrennstrio ble gravid etter skipresidentens anbefaling

Ikke alle gikk i flokk

Men den beste av dem har ikke fulgt Jelena Välbes anbefalinger. Natalja Neprjajeva er ikke med.

– Jeg er ikke gravid, sier 24-åringen og smiler.

Russeren stiller opp og svarer villig vekk på spørsmål da Det internasjonale skiforbundet (FIS) inviterte til pressekonferanse foran fredagens verdenscupåpning i finske Ruka.

Hun vil ikke snakke så mye om «graviditetsordren» fra Välbe. Hennes trener, tyske Markus Cramer, forstår at stallordren fra Välbe kan virke «litt merkelig».

– Hun hadde rett i at det er et gunstig år å bli gravid. Men samtidig er det slik at kvinner ønsker barn når de er ganske unge. Det er kulturelt betinget, sier treneren som i et delt russisk landslag er ansvarlig for utviklingen til Neprjajeva.

Les også Klæbo takker ja til Northug-invitasjon

Les også Enda en russisk langrennsstjerne gravid etter skipresidentens anbefaling

Vil klå Johaug

Neprjajeva har satt seg fore å være litt nærmere Therese Johaug denne sesongen. Hun vil gjerne slå henne.

24-åringen ble i fjor nummer to i verdenscupen sammenlagt. Bare slått av hun som kunne virke uslåelig i store deler av forrige sesong, nettopp Therese Johaug.

Vi spurte om hun hadde lagt en plan for å slå den norske verdenscupvinneren.

– Alle snakker om Therese, men det er mange sterke jenter i langrenn nå. Ikke minst er det mange gode fra Sverige. Mitt mål er bare å vise meg frem på min beste måte i alle renn.

Fredag morgen starter minitouren i Ruka med sprint. Deretter følger 10 km klassisk individuell start, før tour-vinneren blir kåret i en jaktstart søndag.