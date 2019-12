Leke James scoret kampens første mål. Her tar han seg forbi Glimts Ulrik Saltnes. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde avsluttet sesongen med målfest

Seriemester Molde slo Bodø/Glimt 4–2 i toppkampen i Eliteserien søndag. Til tross for tapet tok Bodø/Glimt sølvet ettersom Odd tapte i Haugesund.

NTB

Molde – Bodø/Glimt 4–2

Leke James og Mathis Bolly scoret for Molde før pause, mens Magnus Wolff Eikrem og James satte 3-1 og 4-1 i annen omgang. Jens Petter Hauge og Victor Boniface sto for gjestenes reduseringer.

Molde har feiret gullet noen uker allerede, og Erling Moes menn gikk på banen for å avslutte en flott sesong med glans på hjemmebane.

Både Molde og Bodø/Glimt fikk utdelt sine medaljer av fotballpresident Terje Svendsen.

– Fantatisk å avslutte med en seier. Det har vært snakk om at Bodø/Glimt har vært så veldig gode, men vi var mye bedre enn dem i dag. Vi har nesten ikke feiret, men skal vi nyte dette og kose oss, sa Eikrem til Eurosport.

Molde har vunnet serietittelen i 2011, 2012, 2014 og 2019. Vegard Forren og Mathias Moström har vært med på alle fire titlene.

Etter sju minutter gikk Molde på en kontring. Laget fylte på med spillere og bet seg fast på Glimts banehalvdel. Tobias Christensen fikk slå hardt inn fra kanten og i duell med Vegard Bergan flikket Leke James inn 1-0 med hælen.

Glimt nye stjerneskudd Håkon Evjen hadde en flott mulighet til utligning, men skuddet som gikk via en Molde-forsvarer fikk Andreas Linde slått til corner.

Trygget sølvet

Kampen handlet mest om at Bodø/Glimt skulle ta sitt ene poeng for å trygge sølvet. De trengte ikke gjøre noe hvis ikke Odd vant borte i Haugesund.

– Vi har lite fokus på de andre kampene. Vi er ute etter å spille en god fotballkamp. Vi må ta dem med stor løpskraft. Vi må ta dette som en hjemmekamp og gjøre vår beste bortekamp for året, sa Knudsen.

Men utover i 2. omgang ble det klart at det ikke kom til å bli Odd-poeng i Haugesund.

Det var seriemesterne som styrte det meste selv om Glimt var farlig fremme noen ganger. Mathis Bolly har vært effektiv i sine innhopp for Molde. Etter 39 minutter utnyttet han en flott pasning fra Kristoffer Haugen og tuppet inn 2-0 i duell med Glimt-keeper Ricardo Friedrich.

Etter pause sto brasilianeren for et par solide redninger før han tok telling etter å ha skallet med stanga.

Etter snaue kvarteret i annen omgang var det Glimt sin tur til å bite seg fast på Moldes halvdel. Ballen ble klarert flere ganger inne i feltet før Jens Petter Hauge banket inn reduseringen.

Pris for Eikrem

Før kampen fikk for Molde-profilen Eikrem overrakt prisen som årets spiller i Eliteserien etter å ha scoret høyest på NTBs spillerbørs. Eikrem startet på benken for Molde, men kom inn etter 68 minutter. Etter å ha vært på banen i to minutter ble han framspilt av James og scoret enkelt.

Tre minutter før slutt var rollene byttet om. Eikrem kombinerte med James inne i feltet, hvor Glimt-forsvarerne ikke fikk klarert skikkelig. James fikk det enkelt med å gjøre 4-1.

Glimt hadde derimot ikke gitt helt opp og innbytter Victor Boniface dro seg flott igjennom Molde-forsvaret da han reduserte til 2-4.

Glimt tok seriesølv også i 1977, 1993 og 2003, mens det ble bronse i 1995.

Både Knudsen og Moe er nominert til årets trener på fotballgallaen mandag. Det samme er Vikings Bjarne Berntsen.