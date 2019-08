LIVERPOOL - NORWICH 4–1:

Premier League er i gang.

Liverpool er i gang.

Det fikk nyopprykkede Norwich smertelig erfare i åpningskampen av sesongen der Merseyside-klubben skal forsøke å ta sin første ligatittel siden 1990.

I fjor ledet de serien underveis i den siste runden, men solide Manchester Citys 98 poeng var akkurat nok til å snyte Champions League-mesterne for tittelen.

Da hjalp det lite at laget avsluttet med ni strake seiere. 0–0 mot Everton 3. mars var siste poengtap.

Nå er et nytt forsøk i gang og 4–1-seieren over Norwich var altså Liverpools tiende strake ligaseier. Et selvmål, samt scoringer av profilene Mohamed Salah, Virgil van Dijk og Divock Origi sikret drømmestart.

Skår i gleden

– Superfotball. Vi scoret mye, burde scoret mer. Så er det normalt at det blir litt roligere den siste halvtimen. Også skal vi finne en løsning på hva som skjedde med «Ali», sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til Sky Sports om seieren.

Men det var altså skaden til Liverpools sisteskanse som publikum på Anfield delvis snakket om på tur hjem. Etter 37 minutter måtte han byttes ut.

– Vi kan i hvert fall slå fast at han ikke spiller onsdag (Supercup mot Chelsea). Det så ikke helt bra ut, sier Klopp til Sky Sports.

– Det så ikke bra ut, påpekte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Forhåpentligvis er det bare en leggskade som ikke behøver å ta noe lang tid. Om han får et lengre avbrekk, er det et stort tap for Liverpool, sier Hangeland.

Men. Ellers var det en ren, rød jubelkveld for Liverpool, som avgjorde kampen før pause.

Går for gull

– Jubelen for Champions League-tittelen er over. Nå er det fokus på ny sesong, det er det eneste som gjelder. Vi håper å klatre én plass på tabellen, sier Trent-Alexander Arnold i et TV 2-vist intervju med Sky Sports.

– Liverpool er akkurat der de skal være og kommer til å kjempe i toppen hele sesongen. Norwich er et hyggelig bekjentskap, men må balansere det offensive og defensive bedre. De får det tøft om det fortsetter å slippe inn så enkle mål, oppsummerte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Liverpool fikk en drømmeåpning på kampen. Divock Origi utfordret Max Aarons og slo inn foran mål, der Norwich-kaptein Grant Hanley sleivet ballen i eget mål. Da var det bare spilt sju minutter i nord-England.

Og mens 27-åringen fortvilte, deppet og gjemte ansiktet i egne hender etter marerittstarten, jublet Liverpool-fansen over målet som sendte laget til topps i det som kan bli første serietittel på 30 år.

– Ubegripelig feil

Men det var altså en tabbe som startet det hele.

– En ubegrepelig feil på dette nivået. Et standard innlegg som enkelt skal klareres til innkast. Blytungt, kommenterte TV 2-ekspert og tidligere midtstopper-bauta i Premier League, Brede Hangeland.

Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Så spørs det om ikke den røde tornadoen ville kommet uansett. For selv om Norwich hadde flere skudd den første halvdelen av omgangen, var det aldri noen tvil.

Etter 18 minutter hadde Mohammed Salah åpnet målkontoen med en iskald avslutning i lengste hjørne etter et nådeløst Liverpool-brudd.

Skade

Og før kampuret på Merseyside hadde markert for 30 minutter spilt, hadde Virgil van Dijk brukt sine lederegenskaper, avslutningsferdigheter og enorme fysikk til å stange inn 3-0 på corner fra Salah.

Fire minutter senere kunne Firmino åpnet sesongen med en perlescoring, men hans volley fra 15 minutter ga Tim Krul årets første feberredning.

I stedet var det Divock Origi som la på til 4-0 da han headet inn Trent Alexander Arnolds flotte innlegg rett før pause.

Da hadde akkurat Liverpools festkveld fått et lite skår i gleden. Sisteskanse Alisson måtte forlate banen etter 37 minutter med det som så ut som et stivt bein.

Dermed fikk Liverpools nyinnkjøpte andrekeeper, Adrián, sin debut kjappere enn antatt.

Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Enkel seier

Han fikk derimot ikke æren av å holde nullen. Midtveis i andreomgang dukket gjestenes finske målsnik, Teemu Pukki, opp.

Fjorårets toppscorer i Championship smatt i bakrom, brukte venstrefoten til å legge til rette og banket inn sitt første Premier League-mål med høyrefoten.

Andre omgang ble egentlig et eneste langt gjesp, men seks minutter før slutt kunne Arnold fort satt fyr på «The Kop» igjen, da han smadret til på et frispark fra tjue meter. Krul holdt derimot fortsatt nullen i omgangen foran Liverpools harde kjerne.

I stedet kunne Norwich i det minste smile for å ha vunnet andre omgang.