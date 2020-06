Molde-back mister hele sesongen

Moldes høyreback Kristoffer Haraldseid har pådratt seg en korsbåndskade i kneet og går glipp av hele 2020-sesongen.

Kristoffer Haraldseid mister hele sesongen på grunn av skade. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Det får VG bekreftet av klubbdirektør Ole Erik Stavrum.

– Korsbåndskade i kneet. Ute i lang tid, dessverre, sier han.

Haraldseid spilte 28 seriekamper for Molde i gullsesongen 2019. Stavrum sier at klubben ikke trenger å kjøpe en ny høyreback for å erstatte ham.

– Vi har to gode erstattere (Marcus Holmgren Pedersen og Henry Wingo) som fikser dette.

I forrige uke ble Haraldseid matchvinner da Molde slo Brann 3–2 i en treningskamp. Laget serieåpner borte mot Aalesund kommende tirsdag.

