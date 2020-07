Golfstjernen Hovland tar bilen til turneringer – har kjørt nesten 5000 kilometer

Viktor Hovland bruker bilen for å forflytte seg mellom golfturneringer under koronakrisen. Han nærmer seg å ha tilbakelagt 5000 kilometer bak rattet.

Viktor Hovland bruker bilen til turneringer. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

Denne uken plasserer både eksperter og bookingselskaper det norske golfesset i favorittsjiktet foran PGA-turneringen i Detroit. For å ta seg fram til storbyen som er kjent for å produsere biler har Hovland benyttet seg av sin egen firhjuling.

22-åringen har nemlig ikke benyttet seg av flytransport siden turneringsaktiviteten startet opp igjen under viruskrisen. I stedet har det blitt mange timer bak rattet.

Nettstedet golf.com og golfdigest.com gjør begge et poeng ut av Hovlands valg av framkomstmiddel. Sistnevnte har tegnet opp et kart over den Oklahoma-bosatte nordmannens reiserute de siste ukene, og fastslår at han så langt har tilbakelagt rundt 4800 kilometer.

Brorparten av reisen har Hovland selv sittet bak rattet.

Foretrekker bilen

Golfesset avviser selv at smittefrykt er hovedgrunnen til at han har valgt bilen som framkomstmiddel.

– Selv om jeg må sitte i bilen og kjøre i 15 timer, er det mer behagelig, fordi jeg kan dra når jeg vil og pakke med meg mer i bilen. Det gir litt mer frihet på den måten, sier han ifølge golfdigest.com.

Normalt blir golfstjernene fraktet fra turnering til turnering i chartrede fly. Hovland gjør det imidlertid på sin egen måte. Nylig brukte han 16 timer og en hel natts kjøring for å forflytte seg fra et sted til et annet.

– Jeg så ikke så mye, og det føltes ikke så bra. Det var ikke spesielt smart, sier golfstjernen om valget.

Tiden bak rattet bruker han blant annet til å høre podkaster, og fartsbøter har det ikke blitt noen av.

– Ikke så langt, sier golfstjernen.

Historisk ranking

Forrige uke spilte han inn en drøy million kroner på 11.-plassen i PGA-turneringen i Connecticut. Det beviste at Oslo-guttens form er meget solid.

Den sterke innsatsen ga også et hopp på verdensrankingen, der han som første nordmann nå er inne topp 50. Hovland er nummer 45 og har dermed automatisk invitasjon til å spille alle golfens Major-turneringer.

– Det er helt rått det han holder på med og har gjort i lang, lang tid. Han viser uke etter uke at han hører hjemme helt der oppe. Det er ikke tilfeldigheter at han er med i toppen, sa toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn til NTB tidligere denne uken.

Siden nyttår har Hovland spilt inn drøye 1,15 millioner dollar, tilsvarende mer enn ti millioner norske kroner.

Nå venter en ny turnering i Detroit, og deretter går ferden videre til nye oppgaver. Hovland er klar på at bilen skal brukes også i ukene som kommer.