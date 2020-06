Horneland tok opp rykteflommen med spillerne

Da Rosenborg-spillerne møttes mandag, snakket sjefen om elefanten i rommet på direkten.

Eirik Horneland og Pål-André Helland på vei inn på treningsfeltet mandag. Da hadde sjefen allerede snakket med spillerne sine om ryktene som oppsto søndag, som handlet om at Horneland hadde trukket seg som RBK-trener. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Søndag kveld kokte sosiale medier over med rykter om at Eirik Horneland hadde trukket seg som RBK-trener.

Så sterke og massive var ryktene at Rosenborg-treneren selv tok ordet i garderoben i forkant av mandagens trening, og snakket med spillerne om dem.

– Han adresserte at det gikk rykter i går og at det kokte. Men hadde de vært sanne, hadde han ikke stått der i dag, forteller Pål-André Helland.

– Det var som forventet. Når ting holder på å skje, blir vi spillere oppdaterte. Spesielt kapteinen og vi i kapteinsteamet hadde fått vite det ganske tidlig, og det var ingen som hadde fått høre noe, sier han.

Mener det var ryddig av Horneland

Diskusjonsforum om Rosenborg og brukere av Twitter, Jodel og andre sosiale medier diskuterte Hornelands angivelige avgang i så stor grad at Horneland altså valgte å prate med spillerne sine om det.

– Det er ryddig. Hvis ikke blir det slik at spillerne går og prater om det. Få det opp. Det er sånn det skal være i en garderobe. Om det er noe som er pinlig eller flaut, eller noe positivt, tør å prate om det foran folk. Når du gjør det sårbar, gjør du deg sterkere og, sier Helland.

Pål-André Helland fikk selv med seg rykteflommen rundt sjefen søndag kveld. Men spillerne hørte ingenting fra klubben, forteller han. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Også han hadde fått med seg at Hornelands RBK-fremtid ble et diskusjonstema søndag.

– Jeg er selv på Twitter og har mange venner i Trondheim som sender melding når de får noe for øret. Og i går var det veldig mye aktivitet fra folk som hadde fanget det opp. Sånn er det i Rosenborg. Det kan være noen som ønsker det som setter ut et rykte, og da blir det forsterket hver gang noen forteller det. Med den størrelsen som er på Trondheim, sprer det seg ekstremt fort i tillegg, sier vingen.

Så Molde-kampen i morens bryllup

Han var ikke med da Rosenborg tapte for Molde lørdag kveld. Da var han i morens bryllup og fulgte kampen på mobilen under middagen.

Det han fikk se var et Rosenborg-lag som nok en gang slet med å skape målsjanser, og som gikk målløse av banen for andre seriekamp på rad i sesongstarten.

Og etterpå sa han at han var i trøbbel.

– Om klubben kommer og sier at dette ikke er godt nok, så går det an å forsvare det, sa Horneland.

Rosenborg-trener Horneland tok selv initiativ til et møte med styreleder Ivar Koteng søndag. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Etter mandagens trening fortalte Horneland også at han hadde invitert seg selv til et møte med RBKs styreleder Ivar Koteng søndag.

– Jeg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslige prestasjoner, og når de ikke kommer, må jeg selge mine tanker og ideer videre til Ivar (Koteng, Rosenborgs styreleder, journ.anm.) om hvor veien går videre og hva vi må gjøre for å komme oss videre. Det har jeg gjort både til styre og administrasjon, sa Horneland.

Uten å ville gå nærmere inn på hvilke tanker og ideer han solgte inn. Samtidig bekreftet Horneland at han uten tvil kommer til å lede RBK-laget i torsdagens seriekamp mot Bodø/Glimt.

– Er ikke en som gir seg

Helland er sikker på at spillerne hadde blitt informert om det hadde vært hold i ryktene om at sjefen hadde trukket seg.

– Og sånn jeg kjenner Eirik er han ikke en som gir seg. Sånn som jeg har lært meg ham å kjenne er han en fighter, og jeg synes mye av det han har gjort har vært veldig bra. Det som er litt av stillingsinstruksen hans er å få klubben litt samlet, få spillergruppen litt samlet, få positivitet og mer kameratskap innad i garderoben, der det i fjor var veldig mye splid og veldig mye støy. Det som er problemet nå, er at vi er for dårlige offensivt. Vi ligner ikke på mye. Vi har trent ekstremt mye på siste tredjedel, men det virker litt planløst, og vi kommer oss ikke dit. Da får vi ikke jobbet med det vi har trent mye på, sier vingen.

Nå venter Bodø/Glimt og Brann i de to neste kampene, to lag som står med full pott så langt.

– Hva skjer om dere taper to matcher til?

– Det blir et vanvittig trøkk i hvert fall. Da nærmer det seg at de skrur av lysene på Lerkendal. Men det er et press vi må leve med. Sånn er det jo uansett hvem det er som er trener. Vi har vært borti det før, og da var det enorm misnøye. Ting blir veldig forsterket begge veier i en klubb som Rosenborg. Det tror jeg alle som har vært her en stund er klar over, sier Helland.