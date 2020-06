Bundesliga direkte: Haaland møter topplag

FOR EN SJANSE! Erling Braut Haaland brenner en kjempesjanse! Hazard tråkler seg fri ute til venstre før han spiller fri Haaland. Han kommer alene med Gulacsi, som redder mesterlig!

FOR EN SJANSE! Erling Braut Haaland brenner en kjempesjanse! Hazard tråkler seg fri ute til venstre før han spiller fri Haaland. Han kommer alene med Gulacsi, som redder mesterlig!

NÆRE! Samme oppskrift. Guerreiro spilles fri ute til venstre og slår 45 grader ut til Hazard. Han kliner til på direkten, men feier ballen til side for mål.

NÆRE! Samme oppskrift. Guerreiro spilles fri ute til venstre og slår 45 grader ut til Hazard. Han kliner til på direkten, men feier ballen til side for mål.

Reyna forsøker å spille fri Haaland, men de to misforstår hverandre og muligheten renner ut i sanden.

Reyna forsøker å spille fri Haaland, men de to misforstår hverandre og muligheten renner ut i sanden.

Dortmund holder i kjent stil mye i ballen det første minuttet her. Kombinasjonene sitter fint. Spiller av Leipzig-presset.

Dortmund holder i kjent stil mye i ballen det første minuttet her. Kombinasjonene sitter fint. Spiller av Leipzig-presset.

Lagene er ute på banen, og vi er klare for kamp. Skal bare ha litt musikk som setter stemningen først.

Lagene er ute på banen, og vi er klare for kamp. Skal bare ha litt musikk som setter stemningen først.

Også verdt å merke seg at både RB Leipzig og Borussia Dortmund har helt lik målforskjell. Begge står med + 45, så RB Leipzig vil overta andreplassen med seier her i dag.

Også verdt å merke seg at både RB Leipzig og Borussia Dortmund har helt lik målforskjell. Begge står med + 45, så RB Leipzig vil overta andreplassen med seier her i dag.

Det blir naturligvis svært spennende å følge spissduellen i dag. Timo Werner vs. Erling Braut Haaland. Allerede Chelsea-klare Werner er på 2. plass på toppscorerlisten med 26 fulltreffere denne sesongen. Haaland er på delt 12. plass med 11 mål, men med langt færre spilte kamper. Foto: NTB Scanpix.

Det blir naturligvis svært spennende å følge spissduellen i dag. Timo Werner vs. Erling Braut Haaland. Allerede Chelsea-klare Werner er på 2. plass på toppscorerlisten med 26 fulltreffere denne sesongen. Haaland er på delt 12. plass med 11 mål, men med langt færre spilte kamper. Foto: NTB Scanpix.

DEL