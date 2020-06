Hjemmedebutant sikret Mjøndalen-seier

Mjøndalen halte i land sesongens første trepoenger da Sarpsborg ble slått 1–0 lørdag kveld. Hjemmedebutant Shuaibu Ibrahim ble matchvinner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mjøndalens Vetle Dragsnes og Shuaibu Ibrahim jubler etter scoring under eliteseriekampen i fotball mellom Mjøndalen og Sarpsborg 08. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NTB

Mjøndalen – Sarpsborg 08 1–0

Hverken Mjøndalen og Sarpsborg maktet å score mål i sin første eliteseriekamp. Der Mjøndalen fikk med seg ett poeng med 0–0 borte mot Stabæk, måtte Sarpsborg se seg slått 0–1 av Vålerenga på hjemmebane i Mikael Stahres trenerdebut.

Lagene hadde spilt uavgjort i sine fire siste møter i Eliteserien før lørdagens kamp på Mjøndalens nyoppussede stadion, noe første omgang bar preg av.

Kvarteret var spilt da Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen dro seg fri på hjørnet av sekstenmeteren, men skuddet ble aldri farlig.

Shuaibu Ibrahim satte inn 1–0 etter 25 minutters spill. Fredrik Brustad ble spilt gjennom av Lars Olden Larsen på høyrekanten. Brustads påfølgende innlegg var høyt, og det dalte akkurat over Sarpsborg-forsvarer Bjørn Inge Utvik, som feilberegnet totalt. Bak ham lurte Ibrahim, som dempet ballen og plasserte inn ledermålet på kontrollert vis fra kloss hold.

God følelse

På tross av en tett og relativt jevn første omgang var det ikke ufortjent at Mjøndalen ledet da lagene gikk inn til pause.

– Det føles utrolig bra. Det er stort, sa målscorer Ibrahim til Eurosport på vei inn i garderoben.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson var ikke imponert over det han så fra blåtrøyene:

– OBOS-nivå, var svenskens klare dom, og Sarpsborg-trener Mikael Stahre var langt på vei enig med sin landsmann:

– Det føles ut som om det kan gå 700 dager uten at vi kommer til avslutning. Vi må komme til flere avslutninger, sa Stahre til Eurosport rett før 2. omgang startet.

Les også Tennispresidenten: – Vi har mye å ta tak i

Ledelsen ikke truet

Mjøndalen fortsatte å styre etter hvilen. syv–åtte minutter ut i omgangen var de brunkledde nære på å øke ledelsen. En godt slått corner av Olsen Solberg traff Nakkim, som headet rett på Sarpsborg-keeper Mitov-Nilsson. Returen var Ibrahim først på, og skuddet hans traff stolpen. Selv om assistentdommeren allerede hadde vinket for offside, var et sultent Mjøndalen-mannskap nærmere å øke ledelsen, enn Sarpsborg var å utligne.

Sarpsborg hevet seg noe utover i 2. omgang, men kom aldri til de store målsjansene. Mjøndalens seier så aldri ut til å være ordentlig truet.

Dermed tok Vegard Hansens nedrykkstippede menn sin første seier for sesongen, og står nå med fire poeng. Sarpsborg på sin side har fått en svak start under Stahres ledelse, med null poeng og like mange scorede mål etter to kamper.

Mjøndalen møter Viking i Stavanger i neste runde, mens Sarpsborg tar imot Strømsgodset.