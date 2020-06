Vålerenga slo tilbake etter kontroversiell straffesituasjon: – Kan ikke begripe det

Vålerenga avgjorde lørdagens kveldskamp mot Viking helt på tampen. Særlig en situasjon vakte oppsikt.

Matthías Vilhjálmsson og de andre Vålerenga-spillerne kunne juble etter 1–0-scoringen. Foto: Annika Byrde

Vålerenga – Viking 2–1

INTILITY ARENA: Oslo-kveldssol, sjansebonanza og omdiskuterte situasjoner. Det var ingenting å utsette på underholdningen i oppgjøret mellom Vålerenga og Viking.

Kampens store øyeblikk oppsto etter timen spilt: En ball traff armen til Vikings Axel Andresson innenfor sekstenmeteren. Islendingen holdt tydelig armen på ryggen, men dommer Espen Eskås pekte likevel på straffemerket til store protester fra Viking-spilleren.

– Jeg kan ikke begripe at det er straffespark, sa Eurosports Kenneth Fredheim.

Vålerenga, som på det tidspunktet ledet 1–0, bommet ved vanligvis sikre Matthías Vilhjálmsson.

Da Ylldren Ibrahimaj utlignet kort tid etterpå, så det ut som at missen skulle bli skjebnesvanger. Det var før Deyver Vega dukket opp med få minutter igjen. Vålerenga-spilleren sendte de 200 oppmøtte supporterne til himmels.

Vålerenga vant dermed 2–1 og tok sin første hjemmeseier denne sesongen.

Aron Dønnum var involvert i mye av Vålerengas offensive spill. Foto: Annika Byrde

– En skam

I overkant av fem minutter var spilt da Oslo-laget kom til kampens første sjanse. Herolind Shala, som ble utvist til stor frustrasjon i forrige hjemmekamp, steg til værs på et vakkert innlegg fra Sam Adekugbe. Vikings Iven Austbø måtte ut i full strekk for å avverge hodestøtet.

Så, kun et par minutter senere, burde Vålerenga tatt ledelsen. Kreative Aron Dønnum fikk plutselig et hav med rom på kanten. Igjen vartet Austbø opp med en fantastisk redning. De 200 oppmøtte Vålerenga-supporterne kunne omtrent ikke tro at laget ikke ledet.

Men det er noe som heter alle gode ting er tre. Igjen herjet Dønnum på kanten, noe som resulterte i et frispark i god innleggsposisjon. Denne gang rev Vilhjálmsson seg fri og brukte pannebrasken til å sende Vålerenga i en etterlengtet ledelse.

– Det er en skam at vi slipper inn på dødball, sa Vikings Joe Bell til Eurosport i pausen.

Det meste den første halvtimen handlet om Dønnum – på godt og vondt. 22-åringen gikk ned etter en duell mot Andresson. Vålerenga-spilleren hadde tydelige smerter i skulderen, men etter en kortere stopp i spillet kom Dønnum tilbake på banen.

Viking var heller ikke ufarlige og kunne med større presisjon ha utlignet. Lagene gikk likevel til pause på stillingen 1–0 til Vålerenga.

Dag-Eilev Fagermo var aktiv på sidelinjen. Foto: Annika Byrde

Reagerte på straffesituasjon

Etter 58 minutter sto Vålerengas Kristoffer Klaesson for flere solide redninger. I løpet av ett minutt avverget han to gode forsøk fra Viking.

Og nå skjedde det mye. Vålerenga-juvelen Osame Sahraoui skjøt ballen opp i armen til Andresson. Dommeren pekte på straffemerket. Han holdt armen på ryggen og mente armen var i en naturlig posisjon.

Vilhjálmsson bommet derimot fra ellevemetersmerket. Flere trenere i Eliteserien kastet seg på debatten.

«Hvis det der er straffe. Gudhjelpe!» skrev Aalesund-trener Lars Bohinen på Twitter.

«Det kan ikke blåses straffe for sånt!» skrev Vegard Hansen i Mjøndalen, også det på Twitter.

Viking jubler for utligning. Foto: Annika Byrde

Slo tilbake

Straffemissen kunne blitt skjebnesvanger. Viking spilte seg vakkert gjennom Vålerengas forsvar kort tid etterpå.

Veton Berisha og Ylldren Ibrahimaj kombinerte på vakkert vis, og da kunne sistnevnte sette inn utligningen i det åpne målet.

Med kvarteret igjen var Andresson igjen involvert. Islending sleivet med en klarering og holdt på å sette ballen i eget mål. Ballen gikk derimot akkurat utenfor.

Så var det nevnte Vega som likevel reddet kvelden for Vålerenga. Spilleren fra Costa Rica hamret ballen i nettet med få minutter igjen.

Viking klarte aldri å slå tilbake. Kampen endte 2–1 til Vålerenga.