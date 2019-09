Ødegaard storspilte i sterk seier: – Eventyrlig

ESPANYOL – REAL SOCIEDAD 1–3

For 20-åringen gjorde nok en gang en god figur for Real Sociedad. 3–1-seieren over Espanyol gjør at klubben ligger foran blant annet Barcelona på tabellen når sesongen er fem kamper gammel.

Real Sociedad tok ledelsen 1–0 etter 18 minutter ved Willian José. Han chippet lekkert inn kampens første mål fra seks meter.

Etter 34 minutter var Ødegaard involvert i 2–0. Han spilte en ellevill pasning med utsiden av foten i bakrom til Portu, som slapp uselvisk til José. Han bredsidet ballen og satte inn sitt andre mål for dagen.

– Har du sett for en pasning av Martin Ødegaard. Det er ikke mange fotballspillere i verden som kan slå den pasningen, men Ødegaard gjør det helt perfekt, utbrøt TV 2s ekspertkommentator, Jesper Mathisen.

– Han viser sin verdensklasse når han slår pasningen på den måten. Det er eventyrlig å sitte og se på, fulgte Mathisen opp.

Joan Monfort, AP/NTB scanpix

– Fra en annen planet

Nordmannen fortsatte storspillet i den andre omgangen. Etter at Ødegaard snurret rundt med en Espanyol-spiller ved hjelp av en god vending, satt rosen løst hos Mathisen.

– I de situasjonene er han i en helt egen klasse utpå her. Han har slått en eventyrlig pasning, og så har han hatt endel andre detaljer også som er fra en helt annen planet, sa han og fortsatte:

– De fintene der er sånt vi så da han herjet i Norge som 15-åring på Marienlyst og diverse andre arenaer. Nå får vi se det samme i La Liga, og han er virkelig i ferd med å bli en av Europas beste offensive spillere i den delen av spillet.

Selv om det var tomålsscorer Willian José som offisielt ble kåret til banens beste spiller, så mente blant annet Spanias største sportsavis at det var Ødegaard som fortjente den tittelen.

FÅTT MED DEG DENNE? Ødegaard fikk toppkarakter overalt etter ny matchvinnerscoring

Fakta: Ødegaard i tall Kamper: 5 Minutter spilt: 450 Mål: 2 Skudd: 7 Driblinger: 16 Pasninger: 287 Baller gjenvunnet: 36

Joan Monfort, AP/NTB scanpix

Svensk talent med mål

Espanyol reduserte etter et selvmål av Joseba Zaldúa i det 72. minutt.

Men «La Real» har flere skandinaviske talenter enn Ødegaard i troppen. Svenske Alexander Isak kom inn på banen, og et kvarter før slutt markerte han seg endelig i Real Sociedad-trøyen.

Det svenske stortalentet snappet opp en forferdelig pasning fra Espanyols midtforsvar og satte turboen på. Alene med keeper gjorde han ingen feil. Det var den unge svenskens første scoring i La Liga.

Seieren var Real Sociedads tredje for sesongen og gjør at laget nå er oppe på ti poeng.

(NTB / 100% Sport)