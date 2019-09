MAKRELLBEKKEN, OSLO: Snarøya-gutten har fått et navn i en av verdens største idretter, men det går lang tid mellom hver gang han spiller på norsk jord. Fredagens oppgjør i Davis Cup var hans første tellende opptreden i Norge siden 8. april i fjor.

I solskinnet feide Ruud som ventet George Tsivadze av grusbanen på Njård tennisanlegg. Med det ga han Norge 1–1 i opprykksduellen med Georgia før lørdagens oppgjør. Tidligere på dagen tapte lagkamerat Viktor Durasovic for Aleksandre Metreveli i to strake sett.

Det er ikke hver gang Ruud stiller i Davis Cup. Som med andre toppspillere passer det ikke alltid med en tettpakket kalender, men helgens landskamp ville 20-åringen få med seg. Med seier over Georgia rykker Norge opp til nest øverste nivå.

– Det er veldig gøy og spennende. Jeg merker at det kribler litt ekstra i magen når man spiller kamp på hjemmebane, sier Ruud til Aftenposten.

Tidligere tennisproff Jan Frode Andersen mener det er viktig at Ruud av og til spiller kamper her hjemme.

– Det betyr mye for interessen at han får vist seg litt frem for det norske publikumet.

Fakta: Norge – Georgia 1–1 Viktor Durasovic – Aleksandre Metreveli 5–7, 4–6 Casper Ruud – George Tsivadze 6–1, 6–0 Lørdag: Viktor Durasovic/Casper Ruud – Aleksandre Bakshi/Aleksandre Metreveli Casper Ruud – Aleksandre Metreveli Viktor Durasovic – George Tsivadze. Norge må vinne to av tre kamper lørdag for å rykke opp til nivå to i Davis Cup. Ruud er rangert som nummer 60 i verden, mens Durasovic ligger på 323.-plass. Metreveli og Tsivadze er nummer 695 og 933.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Jakter topp 50

Ruud har et sted mellom 250 og 270 reisedager i året. Når han ikke spiller turneringer, trener han på Rafael Nadals akademi på Mallorca.

– Når du reiser så mye som han gjør, og i tillegg er borte når du også trener, er det bra for ham å være hjemme litt nå, sier Andersen.

Capser Ruud har hatt en strålende sesong. I mars greide han endelig å bryte seg inn blant de 100 beste på verdensrankingen. Siden har han holdt seg innenfor, og i august var han nummer 54 i tre uker på rad.

Denne uken falt han tilbake seks plasser, men målet hans er å være topp-50-spiller ved årsskiftet.

– Jeg tror helt klart at det er mulig. Det er syv-åtte turneringer igjen av året, og jeg mangler vel 100 til 150 poeng på ATP-rankingen. Jeg får håpe på en sterk avslutning på året, sier Ruud.

Fakta: Davis Cup Tennisportens største lagturnering på herresiden. Oppkalt etter sin grunnlegger Dwight F. Davis. Ble arrangert for første gang i 1900. USA har vunnet flest ganger med 32 titler. Kroatia er regjerende mester. Turneringen er delt inn i fem nivåer. Lagene i verdensgruppen gjør opp om tittelen. Norge er i øyeblikket på nivå tre, men kan i helgen rykke opp med seier over Georgia. Det er gjort flere drastiske endringer i formatet foran årets sesong. 18 lag skal 18.–24. november spille om Davis Cup-tittelen i Madrid. Tidligere var det utslagsrunder spredt gjennom året, og ett av lagene spilte på hjemmebane.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil aldri oppleve det igjen

Fortsatt er det trenerpappa Christian Ruud som har den norske bestenoteringen på ATP-rankingen. I oktober 1995 lå han på 39.-plass.

Snart 24 år senere får sønnen Casper merkelappen «unik» kastet etter seg av Jan Frode Andersen.

– En 20-åring blant de 50 beste i verden kommer vi aldri til å oppleve igjen i norsk tennis. Det er jeg 100 prosent sikker på.

– Det er motiverende å høre sånt fra en så erfaren spiller som det Jan Frode var, sier Ruud om rosen fra Norges tredje beste tennisspiller gjennom tidene.

Erik Johansen / NTB scanpix

Idrettssjefen i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, vil ikke være like bastant som Andersen.

– Jeg tror vi kommer til å få spillere som ligger i topp 150–200, men det vil ta lang tid å få opp en ny spiller blant de 50 beste. Men man skal aldri si aldri. Casper har noen ekstreme mentale ferdigheter som gjør at han klarer det han gjør i en alder av 20 år. Sånn sett er han unik.

PS! Georgia stiller uten sin største stjerne, Nikoloz Basilashvili, under Davis Cup-kampene i Oslo. 27-åringen innehar 17.-plassen på verdensrankingen.