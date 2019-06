Video assisting referee (VAR) er trolig en av de mest omtalte nyvinningene i moderne fotball.

Italiensk, fransk, spansk og tysk fotball har allerede innført VAR i sine toppdivisjoner. I England kommer det for fullt fra og med august. I Norge kommer ikke VAR før tidligst i 2021, uttalte Norges Fotballforbund forrige uke.

LES MER OM SAKEN: Det blir ikke VAR i Eliteserien i 2020

Peter Tubaas/Digitalsport

Denne uken ble det klart at Norge ikke lenger har dommere på de to øverste nivåene etter at Svein Oddvar Moen ble henvist til nivå tre på UEFAs rangering.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mener VAR er en forutsetning for at norske dommere skal komme tilbake på den ypperste scenen.

– Man må investere i ny teknologi. Det blir bare viktigere og viktigere. For hver dag Norge står uten VAR vil det ta lengre tid for at FIFA og UEFA tar norske dommere på alvor igjen, advarer Staberg, som selv var FIFA-dommer midt på 2000-tallet.

– Uten VAR blir man uinteressant

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Han minner om at Norge historisk sett har vært langt fremme i utviklingen av dommere.

– Vi var de første som trente spesifikt på assistentdommer-rollen, blant annet. Historisk sett har norske dommere vært med å satt standarden på utviklingen av dommere i UEFA, mener 49-åringen.

Svein Oddvar Moen er enig med sin tidligere kollega.

– Uten VAR blir man uinteressant, uten tvil. Skal vi utvikle framtidas dommere så handler det om å henge med i utviklingen. Akkurat nå står vi ved et veiskille. Det handler om å være med eller ikke, sier Moen.

Dommersjefen: – Vil ha VAR så fort som mulig

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dommersjef i NFF Terje Hauge vil ha VAR på banen for å heve norske dommeres anseelse i Europa.

– Vi må jobbe for det i norsk fotball. Da blir vi mer interessante for det europeiske markedet nå når VAR tar over de aller fleste internasjonale turneringene, sier Hauge som presiserer at han ikke har noen avgjørende stemme i denne debatten.

– Jeg bestemmer ikke dette, men vi dommere er veldig positive til det og skal gjøre alt vi kan for å få det til norsk fotball, slår bergenseren fast.

NFF bestemmer når VAR skal innføres i samsvar med klubbene. I 2018 ble det bekreftet til VG at kostnad var et tema. Da anslo NFF at det vil koste tre millioner per arena å innføre VAR.

I et intervju med VG sa Nils Fisketjønn i NFF at det er for tidlig å innføre VAR i Norge.

– Det kommer ikke til å komme VAR i Eliteserien fra 2020, det er for tidlig. Vi skal i et møte med representanter fra andre mindre ligaer i starten av juli, sa direktøren for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund til avisen.