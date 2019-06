Vålerenga – Sarpsborg 08 1–1

VALLE: Inngangen til kampen var vanskelig for begge lag. Sarpsborg 08 lå i nærheten av nedrykksstreken. Vålerenga hadde tapt sine tre siste kamper og hadde 3–11 i målforskjell. En ting var 0–3 tapet mot erkefienden Lillestrøm hjemme, nesten like ille var det å gå på en smell i cupen mot Bærum fra 2. divisjon (3–5).

Etter den kampen skjelte Vålerenga-trener ut sine spillere i all offentlighet etter kampen. Det angrer han ikke på.

– Det handler om ærlighet, og det er viktig i Vålerenga. Du må erkjenne at når du har sluppet inn fem mål mot Bærum og fløyet rundt på stadion som hodeløse høns er det vel bare et bilde på hvordan det var. Det var innsats, men det var ingen som brukte hodet. I dag brukte vi hodet og vi klarte å holde oss samlet, sa trener Deila som syntes det var greit med ett poeng mot Sarpsborg.

Rystet av motgang

Det som Deila har gjort er nærmest som en omstart. Han trykkel Ctrl+Alt+Del etter kampen mot Bærum.

– Vi blir rystet av en slik periode, og derfor må vi finne tilbake tryggheten. Vi må rett og slett starte på nytt. Det er viktig at vi står sammen som et lag, og dette som skjedde i dag var en god start på en snuoperasjon.

Vålerengas store problem har vært at de faller sammen når de får et mål imot. Det gjorde de ikke på Intility Arena denne søndagen. Sarpsborg tok ledelsen da Lars-Jørgen Salvesen snek seg inn mellom forsvarerne og tappet inn 1–0 etter 19 minutter av første omgang.

Men i motsetning til mot Rosenborg og Lillestrøm, så reiste laget seg. Bård Finne var på rett plass til rett tid og satte en retur i mål under ett kvarter senere.

Viktig for Finne

Finne, som har slitt med spilletid tidligere denne sesongen, var smilende fornøyd med at han scoret for første gang siden april.

– Dette var et steg i riktig retning, og for meg personlig var det veldig godt å få en scoring igjen.

Han forteller at mye har handlet om å legge bak seg de tunge tapene. At han og resten av spillergruppen fikk en overhaling av sjefen etter Bærum-tapet tar han med fatning.

– Vi vet jo hvordan det er. Vi skal ikke tape for et 2. divisjonslag. Sånn er det bare. Alt som ble sagt i forbindelse med den kampen var berettiget, forteller Finne.

Unngå tap

Sarpsborg hadde åpenbart et viktig mål med kampen. Unngå tap. Det har vært litt for mange av dem denne våren. Dermed gikk de ut forsiktig. Ikke dermed sagt at de var ufarlige. Målscorer Lars-Jørgen Salvesen klarte å skape trøbbel for Vålerengas forsvar, men ble ofte litt for alene.

– På bortebane er vi fornøyd med å ta med oss poeng. Og så trått som det har gått for oss i det siste, så er vi fornøyd med ett poeng her, la han til.

Sarpsborg-trener Geir Bakke var enig med sin ensomme spiss.

– Vålerenga er vanskelig å demme opp for, men det klarte vi. Da er vi fornøyd med ett poeng i en vanskelig bortekamp, sa Bakke etter at det hele var over.

Ifølge Bård Finne så skal Sarpsborg være glade for at de fikk med seg det ene poeng.

– Jeg vil ikke karakterisere spillet deres. Men vi hadde i hvert fall en god mulighet til å avgjøre kampen, sa Finne.

Han sikter da til den gedigne sjansen som venstreback Sam Adekugbe hadde i annen omgang. Etter et glitrende raid var det bare avslutningen som ikke satt der den skulle. Den gikk over fra kort hold.