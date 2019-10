Arsenal-fansen likte dårlig at Granit Xhaka brukte lang tid av banen da han ble byttet ut, og Xhaka likte dårlig hvordan fansen tilkjennega misnøyen. DAVID KLEIN / REUTERS

Arsenal-kapteinen i trøbbel etter denne gesten. TV-eksperten mener han hadde rett til å reagere.

Arsenal-kaptein Granit Xhaka reagerte kraftig da hans egne fans applauderte ham ironisk. Tidligere toppspiller Erik Thorstvedt mener han var i sin fulle rett til å svare med samme mynt.

Arsenal – Crystal Palace 2–2

Det kom som en overraskelse på mange Arsenal-supportere, da manager Unai Emery utpekte Laurent Koscielnys arvtager som Arsenal-kaptein.

Det er en underdrivelse å si at fansen ikke har trykket sin nye kaptein til sitt bryst, og søndag nådde misnøyen et nytt klimaks.

Da Xhaka ble byttet ut én time ut i 2–2-kampen hjemme mot Crystal Palace, applauderte deler av supporterne ham ironisk da han gikk sakte av banen selv om Arsenal jaktet scoring.

Det likte den sveitsiske midtbanespilleren svært dårlig. Først svarte han med ironisk å takke for applausen og «hause» den opp. Så ropte han tilsynelatende «f**k off», før han kom seg over sidelinjen.

Der hilste han halvhjertet på Emery, før han raskt tok av seg trøyen og marsjerte rett i garderoben.

– Han gjorde feil, vi skal snakke om den situasjonen. Jeg vil forholde meg rolig, men ærlig talt, han handlet galt, sa Arsenal-manageren til BBC etter opptrinnet.

Granit Xhaka fortsette å gå sakte etter fansens reaksjon, og svarte til slutt også med å legge hånden mot øret. DAVID KLEIN / REUTERS

Supporterleder misfornøyd med spiller og fans

Lederen i Arsenals norske supportergruppe, Roar Myrvang, mener hele situasjonen var ille – både fra fansen og fra kapteinen.

– Det er ikke bra å bue på egne spillere, det liker jeg dårlig. Men måten han reagerer på er heller ikke bra. Det er ikke veldig god kjemi mellom Arsenal-fansen og Xhaka, sier han.

Myrvang vil ikke spekulere i om episoden bør få konsekvenser for Arsenal-kapteinen. På samme måte som da Xhaka, til Myrvangs overraskelse ble utpekt som kaptein, mener han dette er noe manageren og klubben vet mer om, og at de må ordne opp internt.

Kommentator Thomas Wilbacher i svenske Expressen mener derimot det er vanskelig å se for seg noen annen utvei enn å frata ham kapteinsbindet, sette ham på benken og så selge ham i januar.

– Det er vanskelig å tenke seg annen straff enn den verste, skriver han.

– Innafor å reagere ironisk

Tidligere Tottenham-stjerne, nå ekspert for TV 2, Erik Thorstvedt, mener derimot at Xhaka stort sett ikke gjorde annet enn han bør få lov til.

– Når fansen her lar det gå ut over egen spiller, synes jeg det er innafor å reagere ironisk, bortsett fra det med «f**k off», sier han.

Thorstvedt er ikke helt sikker på hva det er, men mener det er tydelig at Xhaka, som hans lagkompis Mesut Özil, har et eller annet ved seg som fansen misliker.

Han påpeker at Xhaka er nyvalgt kaptein og at han på mange statistikker kommer bedre ut enn mange supportere gir ham kredit for.

Søndagens 2–2-kamp var Arsenals fjerde strake i serien uten seier. De har fire poeng opp til Chelsea på 4. plass og åtte tolv opp til serieleder Liverpool. Thorstvedt kaller det «turbulente tider», men mener det er flere lyspunkter for klubben. Han tror de kommer til å kjempe om en topp fire-plassering helt inn, og de ligger mange plasser over Nord-London-rivalene Tottenham, Thorstvedts tidligere klubb.

– Det som skjedde i dag er ikke bra, men av og til når sånt skjer, kommer det en reaksjon fra deler av fansen der de prøver å støtte ham bedre enn det som er blitt gjort. Så det kan komme noe bra ut av det også, sier den tidligere keeperkjempen.