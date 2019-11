Fredrik Ulvestad under landslagstrening på Ullevaal stadion. Han er på landslagssamling for første gang siden debuten for over fem år siden. Vidar Ruud / NTB scanpix

Da Ulvestad byttet klubb, satte han seg to mål. Nå har han oppnådd begge.

Da Fredrik Ulvestad i fjor byttet ut Premier League med Allsvenskan, sa han at målet var å vinne titler og komme på landslaget igjen. Det ble en innertier.

NTB-Sjur Natvig

For mindre enn 40 minutter siden

I løpet av sine år som Burnley-spiller fikk han 67 Premier League-minutter fordelt på to kamper.

Denne sesongen spilte han 2663 av 2700 mulige minutter for Djurgården da stockholmsklubben ble seriemester for første gang på 14 år.

– Jeg måtte restarte karrieren, for jeg kom i feil spor med lite spilletid. Jeg er fornøyd med at det ble cupgull i fjor og seriegull i år. Jeg spilte alle 30 seriekampene denne sesongen og hadde en sentral rolle også, så det har vært et bra klubbskifte, sier Ulvestad til NTB.

– Det var på tide at Djurgården vant seriegull. Det fortjente fansen, for vi har fantastiske tilhengere, og det er en veldig fin ramme rundt kampene.

Les også Ulvestad hadde gitt opp å bli tatt ut på landslaget – så kom beskjeden han ikke forventet

For Fredrik Ulvestad fikk overgangen fra Premier League-klubben Burnley til svenske Djurgården fart på karrieren, og nå er han i landslagstroppen for første gang på fem år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I Ødegaards skygge

I august 2014 var Ulvestad en av seks norske landslagsdebutanter i 0-0-kampen mot Forente arabiske emirater i Stavanger. Den da 15-årige Martin Ødegaard fikk nesten all oppmerksomhet den dagen, og siden hørte ikke Ulvestad noe fra landslaget på over fem år.

Så ble han som fersk svensk seriemester innkalt da Fredrik Midtsjø meldte forfall forrige uke.

– Da jeg signerte for Djurgården, sa jeg at jeg ville vinne titler og spille på landslaget igjen. Jeg får si «so far, so good». Det er bare å jobbe videre, sier Ulvestad etter de to første treningene med Lars Lagerbäcks lag i oppkjøringen til EM-kvalifiseringskampene mot Færøyene og Malta.

– Jeg er blitt veldig godt tatt imot. Det er artig og givende å være her. Det er bare å suge til seg informasjon, så får vi se hva det fører til.

Les også Økende interesse for landslaget: – Vi ser en gjeng som elsker å spille for Norge

Belønning

Den tidligere Aalesund-spilleren beskrives av Lagerbäck som en «dyktig toveisspiller med god fysikk». Landslagssjefen sammenligner ham med Markus Henriksen, som er en av hans favoritter.

Ulvestad akter ikke å slå seg til ro med det han har oppnådd.

– Som fotballspiller er det alltid neste match som gjelder. Det handler om å jobbe hardt, så får man vanligvis belønning for strevet. Å få komme hit er en fin belønning, sier han.

Han vokste også på tiden i England, selv om det ikke gikk slik han håpet.

– Jeg skulle gjerne fått flere muligheter, for jeg følte at jeg gjorde det greit de gangene jeg fikk sjansen, men det blir tøft når du kommer litt ut av stimen. Jeg lærte mye både som person og fotballspiller av tiden i England, men som sagt ble det nødvendig å restarte karrieren, sier han.

– Djurgården har vært et bra valg for meg.