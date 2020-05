Frafjord gjør comeback: Sikter på tre OL-gull

Marit Malm Frafjord gjør comeback på håndballandslaget. Det er klart to år etter at hun ga seg som toppspiller. Neste sommer kan hun ta sin tredje OL-tittel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marit Malm Frafjord jubler etter en scoring mot Frankrike i EM i 2016. Nå gjør hun snart comeback på landslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

– Dette er veldig gledelig. Marit har lyst til å slåss om en plass på landslaget igjen. Hun har fått lysten tilbake, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Hun kan kanskje si mer om dette selv, men jeg tror også at med den satsingen hun opplever i Esbjerg, vil landslagsspill være bra for henne, tilføyer han.

Linjespilleren Frafjord fyller 35 år i desember. I mars sa hun seg villig til å bidra for Norge i OL-kvalifiseringen i Montenegro samme måned, men den ble avlyst på grunn av pandemien.

OL-kval-turneringen skal spilles i mars neste år. De to beste nasjonene går videre til Tokyo-lekene. Montenegro, Romania og trolig Thailand blir motstandere for Norge i kvalifiseringen.

Frafjord vant OL både i 2008 og 2012 og tok bronse i 2016.

Stopp

13. mai 2018 avslørte Frafjord til NTB at hun ville gi seg som håndballproff. Det gjorde hun under Final4-sluttspillet i Budapest der hun spilt for Bucuresti.

– Dette har vært livet mitt i 15 år, og jeg har vært heldig og opplevd veldig mye, men nå føler jeg at det er nok for min del, sa veteranen da.

Noen måneder senere valgte Frafjord å takke ja til danske Esbjerg for å hjelpe klubben. Der har satsingen utviklet seg til toppnivå. Esbjerg skal spille mesterligasluttspillet i Budapest i starten av september.

Håndballjentene samles i Kristiansand i juni, og til den samlingen er Frafjord tatt ut.

Hennes gjensyn med landslaget i kamp, kommer trolig i september i en turnering i Danmark.