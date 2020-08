Champions League direkte: Storfavoritten var på vei mot ny fadese. Så snudde alt i sluttminuttene.

Muriel kommer seg nesten helt gjennom. Kløner i det han skal legge ballen til rette. Stokker beina feil og ballen ender til slutt over dødlinjen.

Muriel kommer seg nesten helt gjennom. Kløner i det han skal legge ballen til rette. Stokker beina feil og ballen ender til slutt over dødlinjen.

For et nederlag som tapre Atalanta! De holdt unna lenge, men ble brutalt straffet på tampen. Har de mer å gi?

For et nederlag som tapre Atalanta! De holdt unna lenge, men ble brutalt straffet på tampen. Har de mer å gi?

Mål for Paris St Germain!

I GREVENS TID! Der sitter den for PSG. Atalanta spiller i praksis med ti mann på grunn av Freulers skade. Ballen chippes inn i feltet til Neymar. Han skyter, men treffer ikke godt. Ballen ender hos landsmannen, som setter ballen i mål.

Mål for Paris St Germain!

Draxler prøver fra distanse. Går høøøøyt over.

Draxler prøver fra distanse. Går høøøøyt over.

Stor sjanse for PSG! Choupo-Moting nikker over fra kloss hold på corneren.

Stor sjanse for PSG! Choupo-Moting nikker over fra kloss hold på corneren.

Kort tid å gjøre det på for PSG.

Kort tid å gjøre det på for PSG.

Nesten farlig for Atalanta. Innlegget mot Muriel blir litt for langt, og Navas kan spille ut fra femmeteren.

Nesten farlig for Atalanta. Innlegget mot Muriel blir litt for langt, og Navas kan spille ut fra femmeteren.

Hateboer får slått inn, men ballen er akkurat over streken.

Hateboer får slått inn, men ballen er akkurat over streken.

WOW! Paredes trer gjennom lynraske Mbappe. Stormer mot mål og avslutter fra en småspiss vinkel. Keeper redder. Flere i feltet som mente at Mbappe burde spilt der.

WOW! Paredes trer gjennom lynraske Mbappe. Stormer mot mål og avslutter fra en småspiss vinkel. Keeper redder. Flere i feltet som mente at Mbappe burde spilt der.

Det ble visst ikke et keeperbytte. Navas blir på banen, han. Kjører inn to offensive midtbanespillere i stedet.

Det ble visst ikke et keeperbytte. Navas blir på banen, han. Kjører inn to offensive midtbanespillere i stedet.

Navas ligger nede og holder seg til låret. Blir nok et keeperbytte.

Navas ligger nede og holder seg til låret. Blir nok et keeperbytte.

Atalanta forsøker å holde litt mer på ballen. Sjelden de kommer seg over midtbanen derimot.

Atalanta forsøker å holde litt mer på ballen. Sjelden de kommer seg over midtbanen derimot.

Mbappe markerer seg umiddelbart. Stormer langs kanten, men innlegget er for dårlig.

Mbappe markerer seg umiddelbart. Stormer langs kanten, men innlegget er for dårlig.

Herrera sparker ned Gomez. Nytt frispark i god posisjon ute på kanten for Atalanta.

Atalanta får frispark ute på høyrekanten. Gode muligheter for å slå inn i feltet.

Atalanta får frispark ute på høyrekanten. Gode muligheter for å slå inn i feltet.

51′ DEL