Champions League direkte: Overraskelseslaget leder etter kjempebommer av PSGs superstjerne

Hva skjer, Neymar? PSG utnytter en forsvarsfeil av Atalanta, og Neymar får plutselig ballen rett utenfor 16-meteren. Sportiello er feilplassert, og PSGs nummer 10 skal egentlig bare plassere ballen i nettet – men han setter den langt, langt over!

Icardi stoppes brått ute til høyre, og det er et soleklart gult kort.

Neymar prøver seg! Skrur ballen over muren, mot nærmeste hjørne, men der er Sportiello i tide.

Neymar svarer nesten med en gang! Superstjernen starter et soloraid med en helfrekk tunnel på målscorer Pasalic, før han drar seg inn i banen. Han banker til med høyrefoten, og ballen sniker seg så vidt på utsiden av stolpen!

Der sitter den for Atalanta! Italienerene er litt gode, litt heldige, og ballen havner hos Pasalic på 14-15 meter. Han klemmer til med venstrefoten, og plasserer ballen lekkert i venstre hjørne!

Mål for Atalanta!

Se på Neymar da! Klarer å finte seg mellom to Atalanta-spillere som omtrent sto helt inntil hverandre, og slår hardt inn langs bakken. Blokkeres.

Atalanta presser høyt, og da blir det rom for PSG. Franskmennene kommer til innlegg fra høyre, men det blir for upresist.

Navas varter opp med en sinnssyk redning da Caldara stusser ballen videre på kloss hold. Reprisen viser at Atalanta-stopperen er i offside, men det tar ikke noe vekk fra redningen til costaricaneren som er lynraskt nede i hjørnet.

Stor sjanse for Atalanta! Hans Hateboer stupheader ballen på mål fra spiss vinkel. Navas vipper den til corner.

Neymar hopper over – Icardi henger ikke med. Atalanta tar over.

Kampen har roet seg litt ned etter de to store sjansene i åpningen.

3′ DEL