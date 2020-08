Champions League direkte: Neymar med en vanvittig bom i åpningsminuttene

Navas varter opp med en sinnssyk redning da Caldara stusser ballen videre på kloss hold. Reprisen viser at Atalanta-stopperen er i offside, men det tar ikke noe vekk fra redningen til costaricaneren som er lynraskt nede i hjørnet.

Stor sjanse for Atalanta! Hans Hateboer stupheader ballen på mål fra spiss vinkel. Navas vipper den til corner.

Neymar hopper over – Icardi henger ikke med. Atalanta tar over.

Kampen har roet seg litt ned etter de to store sjansene i åpningen.

3′ DEL