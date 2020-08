Hovland to under par etter 13 hull i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland er to slag under par etter 13 spilte hull på åpningsrunden i USAs PGA-mesterskap. Det gir foreløpig delt 21. plass.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Viktor Hovland var ett slag under par etter seks spilte hull i USAs PGA-mesterskap i San Francisco. Foto: Mark Humphrey, AP / NTB scanpix

NTB

Nordmannen måtte tåle en bogey på 2. hull i San Francisco, men slo tilbake med birdie på de to neste hullene. En ny birdie på 7. hull førte ham to slag under, men en bogey på 9. hull gjorde at han bare var en under halvveis.

Han misset en parputt fra kloss hold på det 9. hullet, men revansjerte seg på 11. hull. Der stoppet utslaget hans snaut seks meter fra hullet, og han trillet inn en ny birdieputt.

Hovland var blant spillerne som startet sin runde sent, og mange har allerede spilt ferdig. Jason Day er best av dem med en 65-runde (fem under par).

Hele ni mann har så langt signert for 66-runder. Brooks Koepka, som har vunnet turneringen de to siste årene, er en av dem, mens Tiger Woods er en av dem som brukte 68 slag. Fem birdier og tre bogeyer var fasit for Woods, som jager sin 16. majortittel.

Det er 156 deltakere i turneringen, som varer til søndag. Den spilles uten tilskuere på Harding Park-banen i San Francisco.