Ny innbytterregel i norsk fotball

Nå blir det tillatt med fem innbyttere i fotball.

Fotballserier har adgang til å tillate inntil fem bytter per lag når sesongen skal avsluttes i sommer. Her er Rosenborgs Vegar Eggen Hedenstad i duell med Vikings Adrian Pereira i eliteserien i fjor. Foto: Carina Johansen

NTB-AFP

International FA Board (Ifab), som forvalter fotballens regelverk, har godkjent Fifas anmodning om å tillate fem innbyttere for hvert lag i sommer.

Den nye innbytterregelen innføres også i Norge, får vi bekreftet fra NFF fredag ettermiddag.

Det internasjonale fotballforbundet ba om et tidsbegrenset unntak for å ivareta spillernes helse når kampene starter opp igjen etter viruskrisen. Da ligger det an til et svært tett kampprogram og mange oppgjør spilt i sterk varme.

Ifab melder i en uttalelse at det nå er opp til den enkelte serie om man vil tillate fem innbyttere for hvert lag i stedet for tre. Ved cupkamper som går til ekstraomganger åpnes det også for en sjette innbytter.

Dette gjelder for alle turneringer som skal avsluttes innen 31. desember, som gjør at ordningen også kan benyttes i Norge.

For å hindre at kampene blir svært oppstykket, får hvert lag bare tre anledninger til å bytte spillere underveis i kampene, i tillegg til pausen. Det betyr at det kan bli flere bytter ved hver anledning.

Senere vil Ifab sammen med Fifa avgjøre om ordningen skal utvides.

Det betyr at den eventuelt kan gjøres gjeldende for hele 2020-21-sesongen og til og med benyttes også i EM-sluttspillet for menn neste sommer.

