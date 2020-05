Carlsen klar for ny turnering: Skal spille på 17. mai

Magnus Carlsen er én av tjue deltagere i den første utgaven av FIDE Online Steinitz Memorial. Turneringen spilles fra 15. til 17. mai.

Magnus Carlsen skal spille sjakk på nasjonaldagen. Foto: Maria Emelianova / AP

Det er det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) som opplyser i en pressemelding at Magnus Carlsen skal spille en turnering på nett til minne for Wilhelm Steinitz.

Henrik Carlsen, som har ansvaret for det sportslige rundt sønnen, bekrefter at Carlsen skal delta i turneringen.

Turneringen spilles mellom 15. og 17. mai. Partiene skal spilles i hurtigsjakk-format, der alle deltagerne møter hverandre to ganger. Turneringen sendes på Chess24.com.

Totalt 20 spillere skal delta. Her finner vi navn som Aleksandr Grisjtsjuk, Daniil Dubov og Peter Svidler, i tillegg til Carlsen. Spillerne skal ha blitt plukket ut av FIDE-president Arkady Dvorkovich.

– Vi er veldig stolte over at Magnus Carlsen er en del av arrangementet. Han er en verdig arvtager av tronen i denne lange rekken av mestre, sier Dvorkovich i en pressemelding.

Steinitz var den første offisielle verdensmesteren i sjakk mellom 1886 til 1894. Han anses som faren til den moderne sjakken. Carlsen er den 16. i rekken.

– Magnus vet bedre enn noen andre at det kommer et ansvar ved å være verdensmester, og han er alltid på frontlinjen når det gjelder å gi sjakken den rollen den fortjener i samfunnet vårt. Det er trygt å si at Steinitz ville vært stolt av ham, avslutter presidenten.