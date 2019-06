STAVANGER: Én dag før det hele var over, kunne Magnus Carlsen juble som vinner av Norway Chess. Han var suveren til slutt. Det var hans evne til å holde hodet kaldt i en turnering hvor man sørget for at ingen partier endte med uavgjort, eller remis som det heter på sjakkspråket.

Armageddon (oppkalt etter den kristne forestillingen om det store slaget ved endetiden) har vært løsningen til arrangør Kjell Madland i Norway Chess for å skape en underholdende turnering.

Fakta: Armageddon Er et format som brukes i sjakkturneringer for å få en endelig avgjørelse. Spiller med hvite brikker, får litt mer tid enn spilleren med svarte brikker. (Det blir regnet som en fordel å spille med hvitt. Det er hvit som har første trekket i kampen.) Spilleren med sort, får litt mindre tid, men vil vinne kampen dersom han eller hun klarer å forsvare seg slik at de oppnår remis. Armageddon er siste utvei for å avgjøre VM-matcher. I VM spilles det først 12 partier langsjakk. Dersom det står uavgjort, spilles det hurtigsjakk. Dersom det fortsatt står uavgjort, spilles det lynsjakk. Dersom disse partiene ikke fører til avgjørelse, brukes armageddon som en siste utvei for å kåre en vinner. I Norway chess, en turnering med verdens 10 beste spillere, er alle partiene blitt avgjort med armageddon. Ved remis i langsjakken, har hver spiller fått et halvt poeng. Den spilleren som så har vunnet armageddon, har fått ett ekstrapoeng. Vinneren av kamp direkte i langsjakken har fått to poeng.

Når et parti med klassisk langsjakk i turneringen har gått til remis, er det blitt spilt et parti med det som kalles armageddon-sjakk. I et slikt parti kan det ikke bli remis. Svart får litt mindre tid enn hvit, men vinner partiet dersom det skulle ende opp med remis.

Beste sesong på flere år

Det er én mann som har fikset denne måten å avgjøre partiene i Stavanger på, bedre enn noen annen. I Stavanger vant Magnus Carlsen seks av sine åtte første kamper etter armageddon-avgjørelse. Verdensmesteren spiller, uansett format, sin beste sjakk på flere år, vinner stort sett hver eneste turnering han spiller. Han har ikke tapt et parti langsjakk i turneringsspill siden i fjor sommer en gang.

Kurt B.M. Haugli

Denne gangen har det vært armageddon-egenskapene som har vært helt avgjørende for ham. Med tanke på VM-matchen mellom Carlsen og Fabiano Caruana i London i november hvor det ble spilt 12 partier med remis på rad, har Norway Chess vært et lite fyrverkeri av en turnering.

Med armageddon-suksessen fersk bak seg, så er det ikke rart at den regjerende verdensmester er positiv til en endring i flere turneringer.

– Kunne du tenke deg at VM-matchen blir spilt etter samme regelverk som Norway Chess med en armageddon-avgjørelse etter hvert parti?

– Ja, absolutt. Hvorfor ikke?

Kjell Madland, leder av Norway Chess, er en stor fan av armageddon-formatet. Dersom Norge får VM-matchen neste år, er det han som skal lede arrangementet.

– Det er alltid noen som ikke vil ha endring. Men vi ønsker å utvikle sjakk til å bli mer severdig. Lange partier som ender med remis, blir fort kjedelige greier, sier han.

Ikke entydig hyllest

Nå er ikke sjakkverden entydig i sin hyllest til armageddon-avgjørelsene. Levon Aronian (ranket som nummer 13 i verden) var lenge den eneste som kunne true Carlsen-seier.

– Det er et vanskelig format, det er uvanlig for oss å spille slik. Det blir skittent, og sjakkspillerne liker ikke det. Men jeg er sikker på at det er interessant å se på, sa Aronian til NRK tidligere i turneringen.

Den norske verdensmesteren som skal forsvare sin tittel i november 2020, er uenig og synes det blir mer underholdende.

Kurt B.M. Haugli

– Jeg synes det har vært spennende med mye god sjakk spilt. Det har vært moro både som spiller og som sjakkinteressert, sier Carlsen.

Som en drøm

Magnus Carlsen hadde et tungt sjakkår i 2018 selv om det til slutt ble seier mot Fabiano Caruana i VM-kampen.

2019 har vært en helt annen historie. Nå er det en smilende humørfylt Carlsen som reiser verden rundt fra turneringsseier til turneringsseier.

– Det er en drøm akkurat nå, sier han til Aftenposten om hvordan det er å være Carlsen for tiden.

Han har sin egen forklaring på hvorfor det nå har snudd.

– Sjakk handler veldig mye om selvtillit. Når du har det, føler du at du vinner hver gang du setter deg til brettet. Når du ikke har det, kan tanken på å vinne bare ett parti være vanskelig. Selvtillit er vanskelig å få og lett å miste. Det er ingenting jeg tar for gitt, sa Carlsen torsdag kveld etter at det var klart at han hadde opparbeidet seg en ledelse som ville være umulig å ta igjen på fredagens siste runde.

Den selvtilliten som han har nå, har 28-åringen brukt til å vinne en turnering han ikke har vunnet siden 2016.

– Det var en behagelig dag på jobben, sa han med et smil til TV 2 etter at han hadde knust kinesiske Yu Yangyi i det avgjørende partiet.