Hareide og Danmark slo tilbake med knusende seier

DANMARK - GEORGIA 5–1

Etter at Åge Hareide beskrev 1-1 mot Irland som «en mørk fotballkveld», fikk Danmark slått kraftig tilbake mot Georgia. Kasper Dolberg scoret to i 5-1-seieren.

Det var danskenes første seier i årets EM-kvalifisering.

Kasper Dolberg sørget for en tidlig ledelse da han pirket inn headingen til Simon Kjær. Saba Lobjanidze utlignet på en flott kontring, men noe senere sendte Christian Eriksen danskene tilbake i føringen på straffe etter at Kjær ble hindret på et hjørnespark.

Liselotte Sabroe / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

Dolberg ble tomålsscorer da han økte til 3-1 etter en drøy time. Yussuf Poulsen var våken på en retur og scoret ti minutter senere, mens Martin Braithwaite fastsatte sluttresultatet til 5-1 på overtid.

Seieren smakte ekstra godt for Hareides mannskap etter fredagens uavgjortresultat mot Irland. Danskene var meget ineffektive og måtte nøye seg med 1-1 mot irene.

– Jeg er meget fornøyd med at vi scoret fem mål. Det er vanskelig i internasjonal fotball. Georgia var ikke så dårlige, men vi spilte bra, og det gjorde vi også mot Irland. Vi kunne ha scoret flere mål mot Georgia, men vi er fornøyde med fem mål, sa Hareide på pressekonferansen etter kampen ifølge Ritzau.

Danmark er nummer to i gruppen med fem poeng, men har én kamp mindre spilt enn Sveits som har fire på plassen bak.

Irland topper gruppa med ti poeng etter 2-0 hjemme mot tabelljumbo Gibraltar.