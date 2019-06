STORO: Han scoret mot både Spania og Sverige i de to første EM-kvalifiseringskampene, og er sammen med Martin Ødegaard landslagets største stjerne.

King var i perioder enorm mot Sverige.

Han har scoret 42 Premier League-mål på fire år i Bournemouth, kun Ole Gunnar Solskjær har flere med sine 91.

Joshua King vil ta et steg til.

– Nå kommer jeg til mine beste år, fra jeg er 27 til 30 år. Det blir spennende å se hva jeg får utrettet de neste tre årene.

Fakta: Joshua king Født: 15. januar 1992 Barndomsklubb: Romsås Klubb i dag: Bournemouth Tidligere klubber: Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull, Blackburn X

DYLAN MARTINEZ, REUTERS

Vil vinne trofeer

Han har fortsatt to år igjen av kontrakten med Bournemouth. King påpeker at han ikke har noe hastverk med å flytte på seg. Han har det godt i byen sør i England.

– Jeg mener at jeg kan ta et steg til. Men når det skjer, er et annet spørsmål. Jeg ble trent opp, matet og foret i en toppklubb (Manchester United). Jeg vet hva som trengs for å være i en toppklubb. Jeg har drømmer om å spille i Champions League og vinner trofeer jeg også.

Han flyttet til Manchester som 16-åring i januar 2008.

Nåløyet i Manchester United var litt for trangt og etter det var King innom Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull og Blackburn før han endte i Bournemouth sommeren 2015.

– Er blitt voksen nå

– Forskjellen på meg som 16-åring og nå er et jeg er blitt voksen. Jeg flyttet ut da jeg var en liten unge og ble en mann. Jeg flyttet for å oppnå drømmen min, bli profesjonell fotballspiller.

– Den karrieren du har nå, var det den du drømte om da du forlot Norge som 16-åring?

– Jeg drømte om å spille for Manchester United. Jeg visste at det var trangt om plassene. Drømmen var å spille for en storklubb, men det har ikke gått helt som jeg trodde. Man har noen «setbacks» i livet, men jeg har klart å endre vei. Jeg synes at jeg har klart meg ganske bra.

Spesielt de tre siste årene i Bournemouth har vært gode.

– Det var en feil å dra til Blackburn (2013). Men jeg lærte mye av det. Tiden der har gjort meg til den personen jeg er. Alt i alt er jeg fornøyd, men jeg har lyst på mer.

– Hvilke råd har du til 16–17-åringer som vurderer samme karrierevei som deg?

– Jeg vet om mange som har dratt ut av landet, men ikke taklet det mentalt. Når det går dårlig, så vil de hjem. Jeg hadde ikke den mentaliteten. Jeg skulle klare meg selv. Hvis jeg hadde dratt hjem til Norge, ville jeg vært skuffet over meg selv. Jeg har bitt tennene sammen. Det har vært mange «setbacks», skader og lite spilletid.

– Vet hvor mye som står på spill

Han er et soleklart valg i landslagssjef Lars Lagerbäcks startoppstilling både mot Romania og Færøyene.

27-åringen er tydelig på at det ikke er rom for å feile, som da Norge rotet bort en tomålsledelse mot Sverige hjemme i slutten av mars.

– Det blir to tøffe kamper. Romania er et veldig godt lag (25 på FIFA-rankingen). Vi har ett poeng etter to kamper, og trenger to seire. Det er det som gjelder, vi vet hvor mye som står på spill.

King har slitt med lårproblemer etter at han kom til Oslo og samling sist søndag, og dermed trent forsiktig.

Onsdag trente han for fullt og landslagssjef Lars Lagerbäck sier det ikke skal være noe problem å få han klar til kamp.