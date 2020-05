Carlsen utklasset Nakamura i første semifinale

Magnus Carlsen hadde ingen problemer med å beseire Hikaru Nakamura i første semifinale i Rapid Challenge-turneringen og kan innkassere finaleplass fredag.

Magnus Carlsen utklasset Hikaru Nakamura i første semifinale i Rapid Challenge-turneringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Som i kvartfinalene spilles det best av tre kamper, men torsdag var det ikke mye som tydet på at Nakamura kan stikke kjepper i hjulene for den norske verdensmesteren. Carlsen vant de tre første hurtigsjakkpartiene, og derfor trengte de ikke å spille det fjerde.

– Det var veldig deilig å vinne såpass greit - og ikke minst at partiene var såpass gode i dag. Det er nok definitivt den beste matchen jeg har spilt de siste ukene, sa Carlsen til TV 2 etter seieren.

De to møtes til ny kamp fredag, og Nakamura må vinne for å tvinge frem en avgjørende kamp lørdag.

Carlsen vant det første partiet med hvite brikker etter 47 trekk, det andre med svart etter 41 trekk og det tredje med hvite brikker etter 30 trekk.

Ifølge VG har det vært friksjon mellom de to under turneringen, som er et chess24.com-arrangement. Nakamura, som har avtale med rivaliserende chess.com, har på sin Twitch-kanal brukt chess.com-kommentatorer uten henvisning til at chess24.com er arrangør.

Det fikk Carlsen til å reagere, og han betegnet i en Twitter-melding fremgangsmåten som «not okay».