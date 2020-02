Høydramatisk Mourinho-triumf da Manchester City kollapset

Det ble dramatikk da Tottenham slo Manchester City 2–0 i London. Dommerne havnet flere ganger i fokus.

Tottenham-spillerne mente Raheem Sterling filmet. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tottenham – Manchester City 2–0

Det aller meste gikk galt for Manchester City i storkampen mot Tottenham. Bortelaget bommet på straffespark, misbrukte vanvittige målsjanser og fikk rødt kort.

Tottenhams nysignering Steven Bergwijn og Son Heung-min avgjorde kampen med to mål i annenomgang. Dermed tok José Mourinho tre viktige poeng.

Nå er London-laget fire poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen. City ligger på annenplass, hele 21 poeng bak suverene Liverpool.

LES OGSÅ: Slik spilte nordmannen en avgjørende rolle da Solskjær signerte ny spiss

Steven Bergwijn fikk en drømmedebut for Tottenham. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Kunne ikke fatte dommernes avgjørelse

– Det er rødt kort syv ganger i uken. Konsekvensene av en sånn takling kan være katastrofale, tordnet TV 2s Jesper Mathiesen i pausen.

Episoden eksperten reagerte på, skjedde etter kun 12 minutter. Raheem Sterling plantet skoknottene rett i leggen på Dele Alli. Engelskmannen vred seg i smerte, flere Tottenham-spillere omringet dommeren og ropte på det røde kortet.

Dommer Mike Dean ga Sterling gult kort umiddelbart. Videodommerne tok en ekstra titt på hendelsen, men konkluderte med at kortet skulle stå. José Mourinho var rasende på sidelinjen. Det var liten tvil om at han var uenig med dommernes avgjørelse.

– Her stinker det rødt kort. Det ser kanskje ikke så stygt ut ved første øyekast, men når vi ser det i reprise kan jeg ikke fatte og begripe hvordan dette ikke er et rødt kort. Se ankelen til Dele Alli her, den er i ferd med å deles i to, sa Mathiesen.

Alli kom seg til slutt på beina og fortsatte kampen.

Dele Alli ble liggende etter taklingen fra Raheem Sterling. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Dramatisk førsteomgang

Førsteomgangen var jevnspilt, men full av omdiskuterte situasjoner. Kampens første store sjanse kom etter 26 minutter.

Manchester Citys stjernespiss, Sergio Agüero, kom seg fri like innenfor sekstenmeteren. Argentineren leverte en god avslutning, men Hugo Lloris fikk akkurat en fot på ballen. Dermed gikk skuddet i stolpen og ut, før ballen ble klarert.

– Hvilken berøring det er fra Lloris. Hvis ikke hadde det vært 1–0, kommenterte Sky Sports’ Jamie Carragher.

Ti minutter senere ble det temperatur på Tottenham Hotspur Stadium.

Agüero gikk i bakken etter en takling av Serge Aurier innenfor sekstenmeteren. Dean lot først spillet gå videre, men omtrent to minutter senere fikk han en beskjed på øret. Videodommerne mente det var straffe.

Ilkay Gündogan tok straffen, som ble reddet av Lloris. Både den franske keeperen og Sterling jaktet på returen. Manchester City-spilleren gikk i bakken, noe Lloris mente var overspilling fra Sterling. Det endte i knuffing mellom flere spillere. Igjen måtte videodommerne i aksjon, der det ble konkludert at det ikke holdt til et nytt straffespark.

Raheem Sterling ropte på straffe etter denne situasjonen. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Drømmedebut

Annenomgang fortsatte der den første sluttet. Bortelaget fikk en gigantisk mulighet kun få minutter etter hvilen.

Flere spillere sto i kø for å avslutte etter at City hadde havnet i en tre-mot-to-situasjon. Sterling fant Gündogan alene foran mål, men tyskeren avsluttet himmelhøyt over mål.

Så kom kampens vendepunkt etter drøye timen spilt. Da City ikke maktet å få ballen i mål, fikk Tottenham en kontringsmulighet. Oleksandr Zinchenko så ingen annen mulighet enn å felle Harry Winks. Dermed fikk ukraineren kampens andre gule kort og marsordre.

Tottenham utnyttet overtallet til gagns. Kun to minutter senere gikk de hvitkledde opp i ledelsen. Nysigneringen Steven Bergwijn tok ned ballen på brystkassen, roterte kroppen og avsluttet glimrende i det lengste hjørnet. Feiringen som fulgte var følelsesladet.

– Jeg elsker å se fotballspillere vise slike følelser, sa TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Etter 71 minutter doblet hjemmelaget ledelsen. Denne gangen var det Son Heung-min som overlistet Citys sisteskanse. Igjen var det en god avslutning.

Dermed endte det 2–0 til Tottenham i storkampen.

Publisert: Publisert: 2. februar 2020 19:25

Flere artikler