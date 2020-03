Norsk tennistriumf: – Et steg nærmere den store drømmen

Casper Ruud og Victor Durasovic sikret Norge seier i Davis Cup-kampen mot Barbados.

Casper Ruud og Norge vant sin Davis Cup-turnering mot Barbados. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Etter seieren i doublekampen med 2-0 i sett ser Ruud fram mot Indian Wells.

Doubleseieren foran et fornøyd hjemmepublikum i Oslo gjør at det står 3-0 i kamper, noe som betyr at Norge ikke kan hentes inn.

Dermed er det norske laget enda nærmere opprykk i Davis Cup-systemet.

– Det er et steg nærmere den store Davis Cup-drømmen for Norge og spillerne på laget. Kommer vi til Madrid, så er det de 18 beste lagene i verden som kniver om tittelen, sa Ruud til Eurosport.

Det neste steget er en kamp som spilles i september. Motstanderen er ikke trukket enda.

Nå reiser Ruud til en turnering i USA som blir årets høydepunkt så langt. Den går i Indian Wells og anses å være den femte største tennisturneringen i verden.

– Det er absolutt en ekstremt morsom og stor turnering. Jeg tror det er verdens nest største stadion de har der borte. I USA er det vel «jo større, jo bedre» ordtaket de går etter.

Med seier i den tredje av fem kamper i Oslo trenger Ruud ikke å spille flere kamper i Oslo for denne gang.

Fredag vant Ruud og Durasovic hver sin singelkamp, og i doublekampen lørdag hadde Norge få problemer med å slå sine barbadiske motstandere og vant med settsifrene 6-3, 6-2.