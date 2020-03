Spiller i Skjelbreds klubb smittet. Nå skal hele laget isoleres.

Den tyske Bundesliga-klubben Hertha Berlin melder at en spiller har testet positivt på koronaviruset. Nå venter 14 dagers karantene for hele laget.

Per Ciljan Skjelbred og resten av Hertha Berlin-laget må i karantene i to uker. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– En av våre spillere har dessverre testet positivt på koronaviruset. Alle spillere, trenere og støtteapparat skal gjennomføre den anbefalte isoleringen på 14 dager, skriver klubben på Twitter.

Spilleren navngis ikke. Dette er det andre tilfellet i den tyske toppdivisjonen. Paderborn-spilleren Luca Kilian har også testet positivt.

«Perry»: – Ingen info

Adresseavisen har vært i kontakt med både landslagsassistent Per Joar Hansen og Aksel Harald Skjelbred, faren til Per Ciljan Skjelbred.

– Vi har ikke noe informasjon der, sier «Perry» på spørsmål om det er Skjelbred eller Rune Almenning Jarstein.

– Det kan jeg ikke svare på, for det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe. Vi får håpe at Per Ciljan ikke har det, men som regel er det ikke farlig. Det er neppe skadelig for han, sier pappa Skjelbred.

Skilt fra laget

Den smittede skal ha klaget på febersymptomer på fredag før laget skulle reise til Hoffenheim.

Kampen, som skulle spilles på lørdag, ble avlyst dagen før.

– Spilleren klaget på vanlige symptomer, og da separerte vi han umiddelbart fra gruppen. Alle spillerne i troppen må nå bli hjemme i to uker, sier Uli Schleicher, klubblegen i Hertha Berlin, i en pressemelding.

Etter tre dager med trening hver for seg, skulle laget egentlig samles igjen tirsdag.

Nå må de altså belage seg på 14 dager til hjemme.