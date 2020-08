Landro fyrer løs før Åsane-kampen: – Ingen som bryr seg om dem

Steffen Landro og Sandnes Ulf møter Åsane mandag kveld. Foto: Pål Christensen

Sandnes Ulf møter Åsane i neste kamp. Steffen Landro innrømmer at han er imponert over bergensklubben, men kommer samtidig med et stikk.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn