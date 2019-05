Slik reagerer fotballverdenen på Haalands elleville målrekord: «Tidenes beste»

– Det er jo en milepæl for meg, jeg har aldri scoret ni mål før. Jeg koste meg. Det er hardt å sette ord på det, men det er ikke vits å si så mye. Dere vet jo at det var gøy, sa Erling Braut Haaland etter at Norge hadde banket Honduras hele 12–0 i torsdagens gruppespillkamp i U20-VM.

Aldri før hadde en spiller scoret mer enn seks mål i en og samme VM-kamp. Den gamle rekorden innehadde brasilianske Adaílton, som scoret seks mål i Brasils 10–3 seier over Sør-Korea i 1997.

Trender på internett: – GOAT

Men det var ikke bare på hjemmebane at Haaland fikk stor oppmerksomhet. Utenlandske medier skrev om nimålsprestasjonen, som tok helt av på internett.

Etter at folk fikk nyss om at en 18-åring hadde scoret ni mål i en og samme kamp i U20-VM, var det mange som brukte det populære informasjonsnettstedet Wikipedia, for å lese seg opp på spisstalentet.

På Wikipedia kan hvem som helst gå inn å endre informasjonen. Fotballnettstedet Goal fanget opp at noen hadde endret beskrivelsen til Haaland like etter kampslutt. Plutselig sto det at Haaland blir regnet som the «GOAT» (Greatest Of All Time) - tidenes beste - i U20-VM.

Didn't take long for someone to update Erling Braut Håland's Wikipedia page 🤣 pic.twitter.com/4uRuNIerEv — Goal (@goal) May 30, 2019

Leeds-fansen tar av

Det er spesielt engelske medier som omtaler Haaland enorme prestasjon.

Pappa Alf-Inge Haaland spilte for Manchester City og Leeds.

«Han holder med Leeds United, og har sagt at han drømmer om å vinne Premier League med klubben», skriver avisen The Guardian.

I tillegg til nevnte Goal og The Guardian, omtalte også storaviser som Daily Mail, The Sun, Fox Sports og BBC saken.

Det er mange Leeds-fans som har fått med seg at Haaland heier på Championship-klubben.

Etter at Haaland la ut et bilde av seg selv og matchballen på Twitter etter kampen torsdag kveld, strømmet kommentarene inn fra energiske Leeds-fans, som åpenbart ønsker seg 18-åringen til klubben.

Why have @LUFC not signed you yet !! — David (@beaglelufc) May 30, 2019

– Ville elsket å se deg i en Leeds-drakt. Hvis du er lik din far, vil du bli en stor spiller, skriver en supporter.

– Veldig bra gjort. Håper å se deg i den berømte hvite drakten en dag. Super Leeds, kommenterer en annen supporter på bildet.

Men det er ikke bare Leeds-fansen som har lyst til å signere Haaland:

Gary Taphouse, som kommenterer Premier League for Sky Sports, fikk også øynene opp for Haaland da han sjekket resultatene i U20-VM.

Triple hat-trick tor Alf-Inge Haaland's son Erling at the U20 World Cup v Honduras 👀 pic.twitter.com/033JkMv6NW — Gary Taphouse (@garytaphouse) May 30, 2019

– Kunne spilt fast i Premier League

Norges kaptein, Leo Skiri Østigård, mener spisskometen allerede kun spilt fast på et lag i Premier League.

– Det er rett og slett vanskelig å beskrive han. Jeg har spilt mot han selv, og når han har dagen så kan han nå hvor som helst. Han har det meste. Han er en vinner i hodet og kunne nok spilt fast i Premier League nå tror jeg, sa Brighton-spilleren etter kampen mot Honduras.