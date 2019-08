Nord-Irland – Norge (0–6).

BELFAST: Før kampen omtalte flere av de norske spillerne det som «krise» om Norge ikke slo Nord-Irland. Hjemmelaget gikk ut med fem forsvarsspillere og skulle satse på kontringer.

Derfor var det også viktig for Martin Sjögrens mannskap å få en tidlig scoring. Den kom allerede etter tre og et halvt minutt.

To forsvarstabber på tolv minutter

Guro Reiten jaktet et tilbakespill til den nordirske målvakten Jacqueline Burns. Burns tok en touch for mye, og Reiten kunne enkelt skli ballen i mål fra to meter.

Kveldens første gavepakke var et faktum.

Selv om det enda er lenge til jul, var det nordirske forsvaret i det gavmilde hjørnet i starten av kampen.

Kun tolv minutter etter den første scoringen kom nærmest en kopi av den første scoringen. Nok en gang brukte Nord-Irland keeper Burns i det oppbyggende spillet, men denne gang var det tilbakespillet som var av den labre sorten.

Burns maktet i siste liten å klarere foran en fremadstormende Vilde Bøe Risa, som spilte sin 25. kamp for Norge og dermed fikk NFFs gullklokke etter kampen, men ballen havnet rett i beina på Caroline Graham Hansen.

Norges nummer ti hadde ingen problemer med å sette ballen i det åpne nettet.

Da tenkte de fleste av de 1056 fremmøtte på Seaview Stadium at det kom til å bli en norsk målfest.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Dribleshow av Graham Hansen

Men målfesten lot vente på seg. For etter de to scoringene slapp Norge hjemmelaget inn i kampen.

– Vi må opp i ringen litt. Jeg synes det var litt slapt etter at vi gikk opp til 2–0. Dette er et lag vi skal slå med mer enn 2–0, sa NRK-ekspert Morten Skjønsberg på stillingen 2–0 til pause.

Også starten av den andre omgangen slet Norge med å finne ut av hjemmelagets forsvarsmur, men så våknet Norge og FC Barcelonas stjernespiller Caroline Graham Hansen for alvor.

Etter 63 minutter mottok 24-åringen ballen midt på Nord-Irlands banehalvdel, driblet seg lekent forbi to forsvarsspillere og satte ballen kontant i mål.

Bare ni minutter senere mottok hun ballen på midtbanen og satte fart før hun nok en gang forserte to forsvarere og fullførte sitt hat trick.

Eikelands første- og andre landslagsmål

Ni minutter før slutt var det klart for enda mer kluss i det nordirske forsvaret. Etter flipperspill inne i 16-meteren traff en klarering innbytter Amalie Eikeland, og ballen gikk i mål.

Den norske 5–0-scoringen er Eikelands første på A-landslaget.

Like før overtiden satte Eikeland også sitt andre landslagsmål, og Norges sjette for kvelden. Dermed topper Norge sin kvalifiseringsgruppe etter en kamp på lik målforskjell med Wales, som slo Færøyene også 6–0.

PS! Også Frida Maanum fikk sin 25. landskamp for Norge da hun ble byttet inn for Lisa-Marie Utland.