– Jeg følte det var et riktig valg. Nå føles det veldig godt, det er en lettelse, sier Krister Hagen til Fædrelandsvennen.

Det var procykling.com som først omtalte saken.

I helgen syklet 30-åringen sitt siste ritt, da han sto på startstreken i Gylne Gutuer i Stange.

Kristiansanderen signerte før denne sesongen for det danske profflaget Riwal-Readynez. Laget ville ha ham med videre, men 30-åringen har de siste ukene kjent at det å legge opp er det riktige.

– Jeg har vært inne på tanken i hele år. Jeg har alltid ønsket å utvikle meg til å bli bedre år for år. Jeg hadde egentlig en god sesongoppkjøring, men veltet i et ritt og mista en hel måned. Da føltes det tungt, i tillegg til at jeg var syk under Tour of Norway, forklarer han.

Ble far til tvillinger

Hagen og konen Mari Tangevold ble også foreldre til to tvillinger i juni. På spørsmål om dette var hovedårsaken til exiten fra profflivet, svarer Hagen:

– Ja, det blir riktig å si. Vi har 150 reisedøgn i året og det fristet ikke. Jeg har et så tett bånd til tvillingene og det ville vært kjipt å være mye borte fra familien. Jeg merket da de ble født at jeg ønsket å være så mye til stede som mulig. Det er et skyhøyt nivå i sykkelverden, og jeg ønsket ikke lenger å satse så mye. Man kan ikke gjøre noe halvveis, og da måtte jeg gi meg, sier han.

Hagen, som er lillebror til Odd-kaptein Steffen Hagen, fikk en spesiell oppladning til årets sesong. I februar ble han operert for en medfødt hjertefeil. han sier til Fædrelandsvennen at han kom tilbake i toppslag etter operasjonen, og at det ikke hadde noe med karrierestoppen å gjøre.

– Jeg tenkte ikke spesielt på hjertet, men på helsa generelt. Når jeg har to små unger hjemme tør jeg ikke å gi på like i en massespurt eller kjøre for fort i en utforkjøring. Man tenker mer konsekvenser, sier Hagen.

Gjorde sterk tempo i NM

– Her hadde jeg endelig fått proffkontrakt, og så sier legen at jeg ikke kan sykle ritt. Det var litt krise, og en utrolig dårlig start på proffkarrieren, sa Hagen til Fædrelandsvennen tidligere i år.

Bare fem måneder seinere leverte han sterkt på tempoen i NM, og ble nummer seks, 2.22 bak gullvinner Andreas Leknessund, men godt foran lokale temposterke ryttere som Søren Wærenskjold (nummer åtte) og Andreas Vangstad (nummer 14).

– Jeg vet ikke om jeg har vært i bedre form før. Jeg var i veldig bra form under Tour des Fjords i fjor også, men dette er opp mot mitt aller beste, sa Krister Hagen da.

Nå er planen å flytte ned til Kristiansand sammen med familien på nyåret, for så å søke sivil jobb.

– Det hadde vært utrolig gøy å jobbe med noe innen idrett, sier Hagen.